Numerology: मूलांक 7 वाले सोच-समझकर करें इन 3 लोगों से शादी, 4 ग्रह ला सकते हैं रिश्ते में दरार

मूलांक 7 वालों की शादी

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। केतु से प्रभावित होने के नाते मूलांक 7 वाले लोग आमतौर पर शांत, इमोशनल और अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहने वाले होते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर बात शादी की आती है तो कुछ मूलांकों के साथ इन्हें तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है। जानें इनके बारे में।