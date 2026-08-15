Numerology: मूलांक 7 वाले सोच-समझकर करें इन 3 लोगों से शादी, 4 ग्रह ला सकते हैं रिश्ते में दरार

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। केतु से प्रभावित होने के नाते मूलांक 7 वाले लोग आमतौर पर शांत, इमोशनल और अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहने वाले होते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर बात शादी की आती है तो कुछ मूलांकों के साथ इन्हें तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है। जानें इनके बारे में।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग कॉन्फिडेंट और अपनी ही बात पर टिके रहने वाले लोग होते हैं। वहीं बात की जाए मूलांक 7 वालों की तो ये शांत तो होते ही हैं साथ ही इन्हें अपनी आजादी भी पसंद होती है। ऐसे में दोनों के बीच इन चीजों को लेकर अनबन हो सकती है।
सूर्य की एनर्जी के चलते मूलांक 1 वाले लोग अपने करियर गोल्स को लेकर काफी सीरियस होते हैं। अपनी प्लानिंग के हिसाब से ये लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर मूलांक 7 वाले लोग हर एक चीज को काफी गहराई से सोचते हैं। दोनों की सोच अलग होने से ईगो क्लैश होता है और फिर बहसबाजी की संभावना भी बढ़ने लगती है।
मूलांक 8 वाले लोग शनि की एनर्जी से प्रभावित होते हैं। ये सीरियल और जिम्मेदारी उठाने वाले लोग होते हैं। मूलांक 7 वालों के साथ ये दिक्कत आती है कि वो खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। ऐसे में जब मन की बात शेयर ही नहीं होगी तो रिश्ते में अकेलापन सा महसूस होगा और धीरे-धीरे दूरियां आनी तय है।
अगर इनकी शादी होती है तो घर में सब कुछ सही दिख सकता है। हालांकि एक-दूसरे से खुलकर बात ना कर पाने की वजह से कई चीजें अटकने लग सकती है। रिश्ते को सही तरीके से चलाने के लिए कम्युनिकेशन गैप जरा भी नहीं होना चाहिए।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से काफी एनर्जेटिक और तेज होते हैं। मूलांक 7 वाले सेंसेटिव होते हैं। ऐसे में कई बार स्थिति ऐसी बनने के चांस होते हैं कि 9 की बातें मूलांक 7 वाले के दिल को ठेस पहुंचा सकती हैं।
मूलांक 7 वालों को रिश्ते में शांति और समझ चाहिए होती है। वहीं मूलांक 9 वाले अपनी एनर्जी या फिर गुस्से से इस रिश्ते का सुकून प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि शादी करने का फैसला सिर्फ मूलांक देखकर ही ना करें। इसके लिए आपको कुंडली भी मिलानी चाहिए। वहीं आपसी समझ और एक-दूसरे का स्वभाव देखकर फैसला लेना सही होगा।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।