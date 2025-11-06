अंक ज्योतिष: रोमांटिक और फैशनेबल होते हैं इस मूलांक के लोग, शुक्र की रहती है कृपा!

मूलांक 6

आज हम आपको मूलांक 6 के बारे में बताएंगे। अंक ज्योतिष के मुताबिक महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 माना जाता है। इस अंक का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह को विलासता, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कामुकता, शोहरत और दांपत्य जीवन का कारक माना जाता है।