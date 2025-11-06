अंक ज्योतिष: रोमांटिक और फैशनेबल होते हैं इस मूलांक के लोग, शुक्र की रहती है कृपा!

आज हम आपको मूलांक 6 के बारे में बताएंगे। अंक ज्योतिष के मुताबिक महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 माना जाता है। इस अंक का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह को विलासता, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कामुकता, शोहरत और दांपत्य जीवन का कारक माना जाता है।
अंक ज्योतिष के मुताबिक ये लोग किस्मत के धनी होते हैं। साथ ही ये लोग बहुत कम उम्र में ही पैसा, पॉवर, शोहरत, इज्जत सब अपना बना लेते हैं।
मूलांक 6 से जुड़े लोग लग्जीरियस लाइफ जीने के शौकीन होते हैं। साथ ही ये लोग पैसे खर्च करने में बहुत आगे रहते हैं। वहीं इन लोगों को कंजूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है।
इस मूलांक के लोग अपने आप को सदा जवान मानते हैं। साथ ही ये मेंटेन रहते हैं। साथ ही ये लोग कलाप्रेमी होते हैं और इनमें सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है।
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 6 के लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते है। ये लोग रोमांटिक होते हैं और लाइफ़ में कई बार प्यार करते हैं। ये लोग किसी को भी आसानी से प्रपोज कर देते हैं।
इतना ही नहीं ये लोग बहुत फैशनेबल होते हैं। मूलांक 6 वालों की कम्पैटिबिलिटी मूलांक 7 वालों के साथ सबसे अच्छी रहती है। इसके अलावा मूलांक 5 वालों के साथ भी रिश्ते अच्छे रहते हैं।
मूलांक 6 से जुड़े लोग धन कमाने में माहिर होते हैं। साथ ही इनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होता है। मूलांक 6 वाले जातक शुक्र के प्रभाव से काफी आकर्षित भी दिखाई देते हैं। ये लोग संंगीत के शौकीन होते हैं। ये लोग हाजिर जबावी होते हैं।
