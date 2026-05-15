Numerology: मूलांक 6 पर भारी पड़ सकती हैं चार गलतियां, ऐशो आराम की जिंदगी में आएंगी परेशानियां

न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 6 वालों को खास माना जाता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 17 और 24 तारीख को होता है उनका मूलांक 6 होता है। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है और इसी वजह से इनकी जिंदगी में प्यार और दौलत की कमी नहीं होती है। हालांकि चार गलतियों इनकी सुख-सुविधाओं और अच्छी आर्थिक पर भारी भी पड़ सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि किन चीजों को करने से बचना है?
मूलांक 6 वालों को शौक और आराम की चाह खूब होती है। इस चक्कर में ये लोग कई बार जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। अक्सर शौक और आराम पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। दिखावे या महंगी चीजों के पीछे भागना भविष्य में आर्थिक तनाव बढ़ा सकता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले व्यक्ति रिश्तों को काफी अहमियत देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये लोग खुद को और खुद की जरूरतों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। अपनी इसी आदत के चलते बाद में ये मानसिक तनाव से घिरते हैं और इसका असर इनकी पूरी जिंदगी पर दिखता है।
ऐसा नहीं है कि स्वामी ग्रह शुक्र हैं तो जिंदगी ऐशो आराम में ही निकलेगी। इसके लिए कड़ी मेहनत की भी जरूरत है। हां शुक्र के चलते राह थोड़ी आसान होगी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिना मेहनत के ही सब मिल जाएगा। ज्यादा आराम और आलस के चक्कर करियर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। इसका असर काम और पैसों की स्थिति पर पड़ेगा।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले लोग हर एक रिश्ता दिल से निभाते हैं। हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेने से नुकसान भी बड़ा हो सकता है। ऐसे में मूलांक 6 वालों को भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।
भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बचत और सही इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। केवल आज की खुशी के लिए खर्च करना मूलांक 6 वालों की परेशानी बाद में बढ़ा सकता है।
शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। खुद की साफ-सफाई का ध्यान रखें। साथ में आसपास की जगह भी साफ रखें। जरूरमंदों की सेवा करें। इन उपायों से जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले अगर अपनी भावनाओं और खर्चों पर ही कंट्रोल रखना सीख लें तो उन्हें कोई भी चीज नहीं हरा सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।