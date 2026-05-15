Numerology: मूलांक 6 पर भारी पड़ सकती हैं चार गलतियां, ऐशो आराम की जिंदगी में आएंगी परेशानियां

मूलांक 6 वालों को रहना होगा सावधान

न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 6 वालों को खास माना जाता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 17 और 24 तारीख को होता है उनका मूलांक 6 होता है। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है और इसी वजह से इनकी जिंदगी में प्यार और दौलत की कमी नहीं होती है। हालांकि चार गलतियों इनकी सुख-सुविधाओं और अच्छी आर्थिक पर भारी भी पड़ सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि किन चीजों को करने से बचना है?