Numerology: मूलांक 6 वालों को शादी के कार्ड पर छपवाना चाहिए इनका नाम, जिंदगी में बरकत लाते हैं ये 3 लोग

क्या आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है? अगर हां तो आपका मूलांक 6 होगा। अंक ज्योतिष में मूलांक 6 को शुक्र से संबंधित बताया जाता है और इस वजह से ये लोग सुख-सुविधा, रिश्तों और पैसों को ज्यादा अहमियत देते हैं।
न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 6 वाले शुक्र की एनर्जी की वजह से काफी रोमांटिक होते हैं। इन्हें केयरिंग और लग्जरी सब पसंद आता है। इस मूलांक के व्यक्तियों को ऐसा ही पार्टनर पसंद आते हैं जो प्यार और समझ को बना रखें।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 और 9 की जोड़ी बहुत ही खास मानी जाती है। दावा किया जाता है कि 9 नंबर का आत्मविश्वास और 6 नंबर का प्यार मिलकर रिश्ते में गजब की केमिस्ट्री बनाते हैं।
मूलांक 6 वालों का तालमेल गुरु यानी जूपिटर ग्रह से संबंधित मूलांक 3 वालों के साथ भी अच्छा बैठता है। इन दोनों का रिश्ता आपसी समझ के साथ-साथ सम्मान और एक-दूसरे के सपोर्ट से बहुत अच्छा चलता है।
न्यूमेरेलॉजी में माना जाता है कि जब दो मूलांक 6 वाले साथ आते हैं तो रिश्ता काफी शांत और प्यार भरा माना जाता है। इन दोनों की शादी बहुत अच्छी चलती है और घर-परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। मूलांक 6 वालों को अगर मौका मिले तो शादी के कार्ड पर इनका ही नाम लिखवाना चाहिए जो मूलांक 6 की कैटेगरी में आते हैं।
मूलांक 6 वालों को रिश्ता जोड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला इंसान मूलांक 1 और 8 का ना हो। इनके बीच कम्यूनिकेशन गैप के चलते टकराव की स्थिति हमेशा बनती है और इनकी सोच में भी जमीन आसमान का अंतर होता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले कुछ आसान उपाय से पार्टनर संग अपनी केमेस्ट्री को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं।
मूलांक 6 वालों को हर शुक्रवार अपनी हथेली के शुक्र पर्वत पर इत्र जरूर लगाना चाहिए। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)