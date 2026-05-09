Numerology: मूलांक 6 वालों को शादी के कार्ड पर छपवाना चाहिए इनका नाम, जिंदगी में बरकत लाते हैं ये 3 लोग

मूलांक 6 और मूलांक 6 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी में माना जाता है कि जब दो मूलांक 6 वाले साथ आते हैं तो रिश्ता काफी शांत और प्यार भरा माना जाता है। इन दोनों की शादी बहुत अच्छी चलती है और घर-परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। मूलांक 6 वालों को अगर मौका मिले तो शादी के कार्ड पर इनका ही नाम लिखवाना चाहिए जो मूलांक 6 की कैटेगरी में आते हैं।