ये है गणपति बप्पा का प्रिय मूलांक, जीवन में मिलती है खूब सफलता

मूलांक 5 के लोगों की खासियत

मूलांक 5 के जातक भाग्यशाली माने जाते हैं। इन लोगों को बप्पा के आशीष से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये चतुर, बुद्धिमान, उत्साही और सामाजिक होते हैं। अपनी बातों से दूसरों को जल्द प्रभावित कर लेते हैं।