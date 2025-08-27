ये है गणपति बप्पा का प्रिय मूलांक, जीवन में मिलती है खूब सफलता

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 5 गणपति जी का प्रिय माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 5,14,23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 5 माना जाता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी बुध देव हैं।
मूलांक 5 के जातक भाग्यशाली माने जाते हैं। इन लोगों को बप्पा के आशीष से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये चतुर, बुद्धिमान, उत्साही और सामाजिक होते हैं। अपनी बातों से दूसरों को जल्द प्रभावित कर लेते हैं।
इस मूलांक के अंदर तार्किक क्षमता तगड़ी होती है। बुध और बप्पा की कृपा से इनकी सूझबूझ ऐसी होती है कि ये सभी मुश्किलों से बाहर निकल जाते हैं।
जैसे धन कमाने में इनकी चतुराई की बहुत सराहना होती है। मेहनत के साथ बुद्धि का तालमेल इन्हें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है।
इस मूलांक के लोग साहस, शौर्य और हिम्मत के धनी होते है। ये अपने साहस के दम पर बड़े से बड़े चट्टान से टकरा जाते है।
इस मूलांक के लोग कोई भी रिस्क लेने से घबराते नहीं है, जिससे ये अपने कार्यक्षेत्र में काफी तरक्की भी हासिल करते हैं।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर 5 मूलांक वाले गणेश मंत्र का एक माला यानि 108 बार जाप करना चाहिए, गणेश जी की ये प्रभावशाली मंत्र जीवन में खुशियां लेकर आता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।