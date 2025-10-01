Numerology mulank 5 People are very clever and achieve progress in every field काफी चतुर होते हैं इस मूलांक के लोग, हर क्षेत्र में मिलती है तरक्की
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणकाफी चतुर होते हैं इस मूलांक के लोग, हर क्षेत्र में मिलती है तरक्की

काफी चतुर होते हैं इस मूलांक के लोग, हर क्षेत्र में मिलती है तरक्की

अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक की अपनी खूबियां होती हैं। इसके अलावा हर एक मूलांक का संबंध किसी न किसी देवी या देवता से रहता है। मूलांक जन्म तिथि पर आधारित होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताएंगे जो काफी चतुर और बुद्धिमान होते हैं।

Dheeraj PalWed, 1 Oct 2025 01:19 PM
1/7

मूलांक 5

आज हम आपको मूलांक 5 के बारे में बताएंगे, जिसे गणपति जी का प्रिय अंक भी माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 5,14,23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 5 माना जाता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी बुध देव हैं।

2/7

गणेश जी की विशेष कृपा

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 5 वालों पर बप्पा की विशेष कृपा रहती है। ये चतुर, बुद्धिमान, उत्साही और सामाजिक होते हैं। अपनी बातों से दूसरों को जल्द प्रभावित कर लेते हैं।

3/7

तार्किक क्षमता

बुध के प्रभाव से मूलांक 5 के लोगों का की तार्किक क्षमता तगड़ी होती है। इतना ही नहीं बुध और बप्पा की कृपा से इनकी सूझबूझ ऐसी होती है कि ये सभी मुश्किलों से बाहर निकल जाते हैं।

4/7

चतुराई की सराहना

जैसे धन कमाने में इनकी चतुराई की बहुत सराहना होती है। मेहनत के साथ बुद्धि का तालमेल इन्हें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है इस मूलांक के लोग कोई भी रिस्क लेने से घबराते नहीं है, जिससे ये अपने कार्यक्षेत्र में काफी तरक्की भी हासिल करते हैं। गणेश जी इन पर मेहरबान रहते हैं।

5/7

रिलेशनशिप

मूलांक 5 के रिलेशनशिप की बात करें, तो नए संबंध बनाने में इन्हें काफी खुशी मिलती है। स्वभाव से काफी मिलनसार होने के कारण, इनके दोस्तों की संख्या भी ज्यादा होती है। प्रेम संबंध भी अच्छे बने रहेंगे, यानी आपकी लव लाइफ बेहतर रहेगी। हालांकि, पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है।

6/7

मूलांक 5 से जुड़े खास बातें

गणेश चतुर्थी के अवसर पर 5 मूलांक वाले गणेश मंत्र का एक माला यानि 108 बार जाप करना चाहिए, गणेश जी की ये प्रभावशाली मंत्र जीवन में खुशियां लेकर आता है। इनके लिए शुभ रंग सफेद, खाकी और हल्का रंग होता है, साथ ही बुधवार और शुक्रवार शुभ दिन होते हैं।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Numerology