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Numerology: मूलांक 5 वाली लड़कियां पार्टनर चुनते वक्त रखें इन चार बातों का ध्यान, ये लड़के बनते हैं परफेक्ट मैच

Best Partner for Mulank 5 Girls: आज के दौर में सही पार्टनर मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जानें मूलांक 1 वालों के लिए वो 3 लोग कौन से हैं, जिनसे शादी करने से घर सुख-शांति और समृद्धि आ सकती है?

Garima SinghMay 14, 2026 12:46 pm IST
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ऐसी होती हैं मूलांक 5 की लड़कियां

मूलांक 5 वाली लड़कियां मैग्नैटिक पर्सनैलिटी की होती हैं। साथ ही ये समझदार और फ्री नेचर की होती हैं। रिश्ते में खुश रहने के लिए इन्हें पार्टनर चुनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सही पार्टनर का चुनाव कर लिया जाए तो मूलांक 5 की लड़कियों की किस्मत खुल जाती है। आइए जानते हैं कि अपने लिए पार्टनर चुनते वक्त इन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

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मूलांक 5 की पसंद

बात की जाए मूलांक 5 की लड़कियों की पसंद की तो इन्हें नई-नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद है। नई जगहों पर घूमना और लोगों से मिलना-जुलना इन्हें काफी पसंद आता है। इन्हें ऐसा रिश्ता अच्छा लगता है जिसमें प्यार के साथ एक्साइटमेंट भी हो।

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मूलांक 5 की लड़कियां चुनें ऐसा पार्टनर

इस मूलांक की लड़कियों को अपनी आजादी बहुत ही प्यारी होती है। ये स्वभाव से चुलबुली होती हैं। ऐसे में इन्हें ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जो इनके पर्सनल स्पेस को समझता है और इनके फैसले की इज्जत करना जानता हो। हालांकि यहां पर म्यूचल अंडरस्टैंडिंग काफी अहमियत रखती है।

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मूलांक 5 की लड़कियों का परफेक्ट मैच

मूलांक 5 की लड़कियां तेज दिमाग और पॉजिटिव सोच वाले लड़कों की तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार समझदार और कॉन्फिडेंट लड़के इनके परफेक्ट मैच बनते हैं।

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मूलांक 5 को नहीं पसंद है रोकटोक

बहुत ज्यादा रोक-टोक करने वाले या हर बात पर शक करने वाले लड़के मूलांक 5 की लड़कियों को रास नहीं आते हैं। ये रिश्ते में लॉयल रहेंगी लेकिन इन्हें बंधकर रहना पसंद नहीं हैं। ऐसे में अगर पार्टनर ना समझें तो रिश्तों में जल्दी तनाव और दूरी बढ़ सकती है।

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मूलांक 5 के लिए बेस्ट हैं ऐसे लोग

मूलांक 5 वालों को खुलकर बात करना पसंद है। बुध इनका ग्रह स्वामी होता है। ऐसे में इनकी कम्यूनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं। इन्हें ऐसे ही लोग चुनने चाहिए जो इनकी बातों को अच्छे से समझ सकें।

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इन 4 मूलांकों के साथ बनती है अच्छी जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1, 3, 5 और 6 वाले लड़के इनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं जिससे रिश्ता मजबूत बन सकता है। इन लोगों की कम्पैटिबिलिटी मूलांक 5 वालों के साथ जबरदस्त होती है।

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मूलांक 5 को नहीं पसंद है बोरिंग लाइफस्टाइल

मूलांक 5 वालों को बोरिंग लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इन्हें रिश्ते में मस्ती और खुशी सब कुछ चाहिए। पार्टनर के साथ जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं और मिलकर नई-नई यादें बनाना इनकी विशलिस्ट में शामिल होता है।

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रिश्ते को ऐसे मजबूत करें मूलांक 5 की लड़कियां

रिश्ते को मजबूत रखने के लिए मूलांक 5 वाली लड़कियों को अपने पार्टनर पर भरोसा रखना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से रिश्ता कमजोर हो सकता है। ऐसे में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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मूलांक 5 वाली लड़कियां के लिए सलाह

पार्टनर चुनना जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है ऐसे में मूलांक 5 की लड़कियों के इस मामले में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 5 Numerology
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