Numerology: 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है जन्म? जानें किस दिन नहीं करने हैं शुभ काम

अंकशास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी राहु है। शास्त्र के हिसाब से इस मूलांक के लोगों को कुछ तारीखों पर सावधान रहना चाहिए और शुभ काम करने से बचना चाहिए।
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 4 वालों को 8, 17 और 26 तारीख को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये नंबर शनि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मूलांक 4 वालों को इस दिन कोई नई डील करने से बचना चाहिए। साथ ही पैसों से संबंधित काम भी इन तारीखों में सोच-समझकर ही करने चाहिए।
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा और आपको मंगल के नंबर जैसे 9, 18 या फिर 27 तारीख को किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचना है।
अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 4 वालों के लिए 4, 13, 22 और 31 तारीख काफी शुभ होते हैं। अगर कोई नया काम शुरू करना है या फिर कोई डील फाइनल करनी है तो ये तारीख शुभ होंगे। हालांकि किसी काम या डील में सफलता मिले इसके लिए सिर्फ तारीख सही चुनने भर से ही काम नहीं होगा। इसके लिए सही मेहनत और फैसले सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
मूलांक 4 वालों को मंगलवार और शनिवार के दिन भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इन दोनों दिनों में गुस्सा पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई जरूरी काम है तो उसे पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। वहीं पैसों के लेनदेन से संबंधित चीजों को सोच-समझकर पूरा करना चाहिए।
अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 4 वालों को सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या जरूरी काम नहीं करना चाहिए।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।