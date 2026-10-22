Numerology: 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है जन्म? जानें किस दिन नहीं करने हैं शुभ काम

मूलांक 4 वालों के शुभ हैं ये दिन

अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 4 वालों के लिए 4, 13, 22 और 31 तारीख काफी शुभ होते हैं। अगर कोई नया काम शुरू करना है या फिर कोई डील फाइनल करनी है तो ये तारीख शुभ होंगे। हालांकि किसी काम या डील में सफलता मिले इसके लिए सिर्फ तारीख सही चुनने भर से ही काम नहीं होगा। इसके लिए सही मेहनत और फैसले सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।