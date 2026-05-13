Numerology: मूलांक 4 की किस्मत का ताला खोलते हैं 4 मूलांक के पार्टनर, खूब चलते हैं लॉन्ग टर्म रिश्ते

ऐसे होते हैं मूलांक 4 वाले व्यक्ति

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी तारीख की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ होता है। इस मूलांक के जातकों का स्वामी ग्रह राहु होता है। राहु की एनर्जी के चलते मूलांक 4 वाले लोग अलग सोच के साथ लीक से हटकर चलने वाले होते हैं। मेहनती और समझदार होते हैं।