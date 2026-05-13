Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Numerology: मूलांक 4 की किस्मत का ताला खोलते हैं 4 मूलांक के पार्टनर, खूब चलते हैं लॉन्ग टर्म रिश्ते

Best Partner for Mulank 4: मूलांक 4 वालों का स्वामी ग्रह राहु होता है। अगर आपका मूलांक 4 है तो जानें कि आपके लिए कौन से मूलांक के पार्टनर बेस्ट साबित होंगे?

Garima SinghMay 13, 2026 11:19 am IST
1/8

ऐसे होते हैं मूलांक 4 वाले व्यक्ति

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी तारीख की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ होता है। इस मूलांक के जातकों का स्वामी ग्रह राहु होता है। राहु की एनर्जी के चलते मूलांक 4 वाले लोग अलग सोच के साथ लीक से हटकर चलने वाले होते हैं। मेहनती और समझदार होते हैं।

2/8

मूलांक 4 को किससे करनी चाहिए शादी?

मूलांक 4 वालों के लिए शादी में प्यार से ज्यादा दोस्ती और मानसिक तालमेल जरूरी होता है। अपनी एनर्जी के चलते इन्हें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो इन्हें समझ सकें और इनके साथ कदम से कदम मिला सकें।

3/8

मूलांक 4 और मूलांक 1 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 4 वालों के साथ मूलांक 1 की जोड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। दोनों एक-दूसरे की एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। आपसी समझ इनमें बहुत होती है। हर एक मुश्किल फेज में एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं।

4/8

मूलांक 4 और 6 की जोड़ी

मूलांक 6 वाले लोग शुक्र की एनर्जी की वजह से दूसरों की जिंदगी में प्यार, रोमांस और खुशियां लेकर आते हैं। इनके साथ मूलांक 4 की जोड़ी शांत, बैलेंस्ड और लंबे समय तक टिकने वाली मानी जाती है।

5/8

मूलांक 4 और मूलांक 5 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 4 और 5 के बीच दोस्ती और बातचीत बहुत अच्छी रहती है। दोनों एक-दूसरे की बात आसानी से समझ लेते हैं जिससे इनके रिश्ते में गलतफहमियां कम ही होती हैं।

6/8

मूलांक 4 और मूलांक 8 की जोड़ी

शनि से प्रभावित मूलांक 8 वालों के साथ भी मूलांक 4 की जोड़ी मजबूत मानी जाती है। दोनों मिलकर एक खुशहाल रिश्ता बनाते हैं और साथ में खूब तरक्की भी करते हैं। हालांकि जिद्दी स्वभाव के चलते इनके बीच कभी-कभी बहसबाजी हो सकती है। प्यार इतना होता है कि वापस लव ट्रैक पर लौट आते हैं।

7/8

मूलांक 4 को इनसे रहना चाहिए सतर्क

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 वालों को मूलांक 9 और सेम मूलांक के लोगों के साथ रिश्ता बनाने से पहले कई बार सोचना चाहिए। दरअसल इनके बीच स्वभाव और सोच का टकराव सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से इनके रिश्ते में तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है।

8/8

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से चुनें बेस्ट पार्टनर

मूलांक 4 वालों को ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जो शांत हो, धैर्य रखने वाला और समझदार हो। इससे इनका रिश्ता मजबूत रहता है और लड़ाई-झगड़े कम होते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 4
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: मूलांक 4 की किस्मत का ताला खोलते हैं 4 मूलांक के पार्टनर, खूब चलते हैं लॉन्ग टर्म रिश्ते