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Numerology: मुश्किल वक्त में भी शांत रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, खामोशी ही है इनकी सबसे बड़ी ताकत

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) और मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) के जातकों के अंदर एक खास किस्म की आंतरिक शक्ति होती है। ये लोग मुश्किल समय में भी शांत रहने की कला जानते हैं। इनकी खामोशी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है।

Navaneet RathaurJul 04, 2026 06:26 pm IST
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मुश्किल समय में शांत रहने की क्षमता

मूलांक 4 और 8 वाले लोग जब चारों तरफ हलचल मची होती है, तब भी शांत रहते हैं। वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। पहले पूरी स्थिति को गहराई से समझते हैं, फिर सोच-समझकर कदम उठाते हैं। यही वजह है कि बड़े संकट में भी ये लोग सही दिशा चुन लेते हैं। उनकी यह शांति उन्हें दूसरों से अलग करती है और उन्हें मजबूत बनाती है।

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खामोशी इनकी कमजोरी नहीं

अधिकतर लोग इनकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन असल में उनकी खामोशी बहुत बड़ी ताकत है। ये लोग फालतू की बहसों और विवादों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं। वे चुप रहकर स्थिति का विश्लेषण करते हैं और सही समय पर इतना प्रभावी जवाब देते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाता है। यही खामोशी उन्हें बुद्धिमान और विश्वसनीय बनाती है।

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मुश्किलों से लड़ने की अद्भुत क्षमता

मूलांक 4 और 8 के जातक कभी हार नहीं मानते हैं। जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, ये लोग गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोगुनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। उनकी यह लचीला स्वभाव उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। असफलता को वे सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते हैं।

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व्यक्तित्व की गहराई

ये लोग बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी मजबूती पर विश्वास करते हैं। मूलांक 4 और 8 के जातक कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं, उसमें वजन होता है। लोग इनकी बातों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये कभी बिना सोचे कुछ नहीं कहते हैं। उनका शांत स्वभाव उन्हें नेतृत्व की भूमिका के लिए भी उपयुक्त बनाता है।

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करियर में सफलता का राज

मूलांक 4 और 8 वाले लोग उन क्षेत्रों में बेहतर करते हैं, जहां धैर्य और गहन सोच की जरूरत होती है। इंजीनियरिंग, कानून, रिसर्च, प्रशासन या व्यवसाय जैसे क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त होते हैं। ये लोग लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं और अंत में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। उनकी शांति उन्हें संकट में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है।

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रिश्तों में विश्वसनीयता

रिश्तों में ये लोग बेहद वफादार और समझदार साबित होते हैं। वे अपने साथी की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और बिना शोर के समर्थन देते हैं। उनकी चुप्पी रिश्ते को स्थिरता प्रदान करती है। हालांकि, कभी-कभी इनकी खामोशी को गलत समझा जा सकता है, लेकिन जो लोग उन्हें समझते हैं, वे इन्हें जीवन भर का साथी मानते हैं।

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खामोशी को ताकत बनाएं

अगर आपकी जन्म तिथि इनमें से किसी भी तारीख को है, तो अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानें। जल्दबाजी छोड़ें, गहराई से सोचें और सही समय पर कदम उठाएं। आपकी यह खूबी आपको जीवन की हर लड़ाई जीतने की क्षमता देगी। खामोशी में छिपी यह शक्ति आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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