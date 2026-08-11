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मूलांक 3 वालों की चमक सकती है किस्मत, ये 5 आसान उपाय धन-सफलता की राह बनाएंगे आसान

अंक ज्योतिष में मूलांक 3 को काफी शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। यह अंक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है।

Navaneet RathaurAug 11, 2026 11:34 pm IST
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ऊर्जा सक्रिय करने के उपाय

कई बार देखा जाता है कि 3 नंबर के लोग होने के बावजूद अपेक्षित सफलता या स्थिरता नहीं मिल पाती है। इसका कारण अक्सर यह होता है कि इस अंक की सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाती है। कुछ आसान उपायों से यह ऊर्जा जाग सकती है और धन-सफलता के रास्ते आसान हो सकते हैं।

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मूलांक 3 का स्वभाव और महत्व

मूलांक 3 वाले लोग आमतौर पर बुद्धिमान, रचनात्मक और नेतृत्व करने वाले स्वभाव के होते हैं। इनमें सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक रुझान भी होता है। जब यह अंक सही तरीके से सक्रिय होता है, तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और अवसरों को अच्छे से पकड़ पाता है। लेकिन ऊर्जा अवरुद्ध रहने पर स्थिरता और अपेक्षित सफलता में कमी महसूस हो सकती है। सही रंग, आदतें और छोटे-छोटे उपाय इस ऊर्जा को फिर से जागृत करने में मदद करते हैं।

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पीले रंग को जीवन में जगह दें

मूलांक 3 का मुख्य रंग पीला माना जाता है। कपड़ों, सामान या घर की सजावट में पीले रंग को ज्यादा महत्व देने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह रंग बुद्धि और आत्मविश्वास से जुड़ा है। नियमित रूप से पीले रंग का इस्तेमाल करने से मन हल्का रहता है और अवसरों को पहचानने की क्षमता मजबूत होती है। छोटी-छोटी चीजों में भी इस रंग को शामिल करने से धीरे-धीरे बदलाव महसूस हो सकता है।

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सोना पहनने से शुभ परिणाम

शरीर पर सोना पहनना मूलांक 3 वालों के लिए शुभ माना जाता है। सोना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है और आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। यह धातु मंगल और सूर्य दोनों से जुड़ी मानी जाती है, जो नेतृत्व और चमक का प्रतीक है। नियमित रूप से सोना धारण करने से व्यक्ति की ऊर्जा स्थिर रहती है और कामों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है।

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हल्दी, केसर और चंदन का उपयोग

घर में हल्दी, केसर, पीला रत्न और चंदन रखना शुभ माना जाता है। माथे पर चंदन का तिलक लगाने से मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये वस्तुएं शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। नियमित उपयोग से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। इससे मूलांक 3 की ऊर्जा सक्रिय होने में सहायता मिलती है।

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जोखिम भरे निवेश से बचें

मूलांक 3 वालों को जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। खासतौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसी ट्रेडिंग में बिना समझे जाने से नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। शेयर मार्केट में भी सोच-समझकर ही कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले ऊर्जा को बिखेर सकते हैं। स्थिर और सुरक्षित निवेश ही लंबे समय में फायदा पहुंचाता है।

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प्रकृति से जुड़ें और पौधे लगाएं

प्रकृति से जुड़ना मूलांक 3 वालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। घर में पेड़-पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना और नियमित पानी देना जीवन में सकारात्मकता लाता है। प्रकृति के संपर्क से मन शांत रहता है और रचनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह छोटा-सा अभ्यास किस्मत को चमकाने में सहायक साबित हो सकता है।

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दादा-दादी और नाना-नानी की सेवा करें

मूलांक 3 वाले लोगों के लिए परिवार में दादा-दादी और नाना-नानी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। उनकी सेवा और सम्मान करने से जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद ऊर्जा को मजबूत बनाता है और बाधाओं को कम करता है। नियमित रूप से उनका ध्यान रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं और सकारात्मक फल मिलते हैं।

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धन-सफलता की राह हो जाएगी आसान

इन उपायों को अपनाने से मूलांक 3 की ऊर्जा धीरे-धीरे जीवन में सक्रिय होती है और धन-सफलता की राह आसान हो सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 3
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