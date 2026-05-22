Numerology: मूलांक 3 के लिए जैकपॉट बनते हैं ऐसे पार्टनर, शादी होते ही गुरु और भी हो जाते हैं मेहरबान

इन मूलांकों संग नहीं बनती है बात

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 और मूलांक 8 वालों के साथ इनकी कभी नहीं बनती है। दरअसल इनकी सोच एक-दूसरे के काफी अलग होती है। हालांकि अगर भरोसे और समझदारी के साथ रहा जाए तो रिश्ते को सफल बनाया जा सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।