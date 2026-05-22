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Numerology: मूलांक 3 के लिए जैकपॉट बनते हैं ऐसे पार्टनर, शादी होते ही गुरु और भी हो जाते हैं मेहरबान

Best Partner for Mulank 3: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 पर गुरु की कृपा बरसती है। जानें किन 3 मूलांक वालों के साथ इनकी जोड़ी सबसे बेहतर और खुशहाल मानी जाती है?

Garima SinghMay 21, 2026 11:29 pm IST
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ऐसे होते हैं मूलांक 3 वाले लोग

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। साथ ही ये रिश्ते में ईमानदारी, समझदारी और सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले होते हैं। इन्हें ऐसा ही पार्टनर पसंद आता है जो इनके फैसलों का सम्मान करें और इन्हें समझे।

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मूलांक 3 पर गुरु होते हैं मेहरबान

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वालों का स्वामी ग्रह गुरु यानी बृहस्पति होता है। गुरु की एनर्जी की वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये अच्छा करते हैं। बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करने से पीछे भी नहीं हटते हैं।

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मूलांक 3 और मूलांक 1 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 और 3 दोनों ही आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। ये एक-दूसरे को खूब मोटिवेट करते हैं। हालांकि अपनी जिद के चलते कभी-कभार इनके बीच नोकझोंक की स्थिति बन सकती है।

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मूलांक 3 और मूलांक 6 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 3 वालों का परफेक्ट पार्टनर मूलांक 6 को ही माना जाता है। दोनों ही काफी सेंसेटिव होते हैं और ऐसे में एक-दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसे में इनका रिश्ता अच्छा चलता है।

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मूलांक 2 और मूलांक 9 की जोड़ी

मूलांक 9 और 3 की जोड़ी काफी एनर्जेटिक मानी जाती है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार दोनों एक-दूसरे का साथ दिल से निभाते हैं। इनके बीच आपसी समझ हो तो ये रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रह सकता है।

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मूलांक 3 और मूलांक 3 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर दो मूलांक 3 वाले साथ आ जाए तो फिर क्या ही कहना। इनकी सोच भी एक-दूसरे से मिलेगी और इन्हें नई-नई चीजें में मजा आता है। ऐसे में ये जोड़ी हमेशा ताजगी से भरी रहेगी। इनके रिश्ते में उत्साह तो बहुत होता है लेकिन इन्हें ईगो से बचना चाहिए।

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इन मूलांकों संग नहीं बनती है बात

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 और मूलांक 8 वालों के साथ इनकी कभी नहीं बनती है। दरअसल इनकी सोच एक-दूसरे के काफी अलग होती है। हालांकि अगर भरोसे और समझदारी के साथ रहा जाए तो रिश्ते को सफल बनाया जा सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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