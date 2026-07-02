Numerology: मूलांक 2 वाले नजरअंदाज ना करें अपनी ये तीन कमियां, इन उपायों से मिलेगा लाभ

मूलांक 2 वाले ना करें नजरअंदाज

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वालों का संबंध चंद्रमा से है। इस मूलांक की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है। ये लोग शांत और इमोशनल होते हैं और लोगों की खूब परवाह करते हैं। हालांकि अपनी कुछ आदतों के चलते ये अपनी ही तरक्की में रुकावट लाते हैं।