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Numerology: मूलांक 2 वाले नजरअंदाज ना करें अपनी ये तीन कमियां, इन उपायों से मिलेगा लाभ

Numerology: क्या आपका मूलांक 2 है? जानें आपकी 3 ऐसी कमियां जो तरक्की में रुकावट बन सकती हैं और उन्हें दूर करने के आसान से उपाय।

Garima SinghJul 02, 2026 03:57 pm IST
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मूलांक 2 वाले ना करें नजरअंदाज

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वालों का संबंध चंद्रमा से है। इस मूलांक की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है। ये लोग शांत और इमोशनल होते हैं और लोगों की खूब परवाह करते हैं। हालांकि अपनी कुछ आदतों के चलते ये अपनी ही तरक्की में रुकावट लाते हैं।

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ओवरथिंकिंक करना

मूलांक 2 वाले लोग अक्सर हर छोटी-छोटी बात को लंबे समय तक सोचते हैं। कई बार ये लोग सोच में इतना डूब जाते हैं कि खुद को ही परेशान करते हैं। ऐसे में धीरे-धीरे ये ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं।

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फैसला लेने में हिचकिचाहट

हर चीज पर ओवरथिंकिंग करने की वजह से मूलांक 2 वाले लोग कई बार फैसला जल्दी नहीं ले पाते हैं। ऐसे में अक्सर ये हाथ आए अच्छे मौके को पकड़ने में लेट हो जाते हैं।

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सबको खुश रखने की कोशिश

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले दूसरों की खुशी में कई बार अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। हर किसी को खुश रखने की इनकी कोशिश इनके लिए ही परेशानी बन सकती है।

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मूलांक 2 वाले करें मेडिटेशन

मूलांक 2 वालों के लिए मेडिटेशन करना सबसे अच्छा उपाय होगा। इससे मन शांत रहेगा और ओवरथिंकिंग की आदत भी कम हो सकती है।

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चंद्रमा को करें मजबूत

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वालों को चंद्रमा को मजबूत करने से खूब लाभ मिलेगा। इसके लिए हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करें। सफेद चीजों का दान करें।

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चांदी के गिलास में पिएं पानी

मूलांक 2 वालों को चांदी के गिलास में पानी पीने से भी खूब फायदा मिलेगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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