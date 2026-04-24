Numerology: मूलांक 2 के मूड स्विंग्स को पल में शांत करते हैं ये 3 लोग, शादी होते ही घर में बरसता है पैसा और प्यार

कौन है मूलांक 2 का परफेक्ट मैच

अंक ज्योतिष यानी न्यूमेरेलॉजी में हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से बताया जाता है। बात की जाए मूलांक 2 वालों की तो इन पर चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यही इनके मूलांक का स्वामी ग्रह होता है। जिस तरह से चांद हमेशा बढ़ता-घटता है ठीक उसी तरह मूलांक 2 का मूड भी होता है। छोटी-छोटी-छोटी बातों का भी इन पर गहरा असर पड़ जाता है। कई बार लोग इनके इस स्वभाव और मूड स्विंग्स को समझ नहीं पाते और इन्हें ओवरइमोशनल तक कह देते हैं। हालांकि ये दिल के सच्चे होते हैं और हर रिश्ते में अपनी जान लगा देते हैं। अच्छी बात ये है कि कुछ खास मूलांक इन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज जानेंगे कि शादी के लिहाज से मूलांक 2 वालों का परफेक्ट मैच कौन होता है?