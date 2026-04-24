Numerology: मूलांक 2 के मूड स्विंग्स को पल में शांत करते हैं ये 3 लोग, शादी होते ही घर में बरसता है पैसा और प्यार

अंक ज्योतिष यानी न्यूमेरेलॉजी में हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से बताया जाता है। बात की जाए मूलांक 2 वालों की तो इन पर चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यही इनके मूलांक का स्वामी ग्रह होता है। जिस तरह से चांद हमेशा बढ़ता-घटता है ठीक उसी तरह मूलांक 2 का मूड भी होता है। छोटी-छोटी-छोटी बातों का भी इन पर गहरा असर पड़ जाता है। कई बार लोग इनके इस स्वभाव और मूड स्विंग्स को समझ नहीं पाते और इन्हें ओवरइमोशनल तक कह देते हैं। हालांकि ये दिल के सच्चे होते हैं और हर रिश्ते में अपनी जान लगा देते हैं। अच्छी बात ये है कि कुछ खास मूलांक इन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज जानेंगे कि शादी के लिहाज से मूलांक 2 वालों का परफेक्ट मैच कौन होता है?
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग मूलांक 2 को स्टेबिलिटी देते हैं और इनके लिए परफेक्ट मैच भी बन सकते हैं। दरअसल मूलांक 1 का संबंध सूर्य से है। ऐसे में इनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होता है। मूलांक 2 वाला व्यक्ति हर चीज को गहराई से फील करता है। ऐसे में जब-जब ये भावनाओं में बहता है तो मूलांक 1 वाला व्यक्ति इन्हें अच्छे से संभाल लेता है। इनकी सोच में क्लैरिटी होती है और इन्हें सही-गलत में फर्क करना अच्छे से आता है। अपनी मौजूदगी से ये मूलांक 2 वालों को मजबूत बनाते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन दोनों की जोड़ी का बैलेंस बहुत सुंदर बनता है। एक दिल का इस्तेमाल करता है तो दूसरा प्रैक्टिकल रहता है। अगर इनकी शादी होती है तो जिंदगी में स्टेबिलिटी आती है। साथ ही समाज में मान-सम्मान बढ़ता है। इसके अलावा इनकी जोड़ी बनते ही खूब धन लाभ भी होता है क्योंकि एक के बाद एक इनके सारे काम बनते चले जाते हैं। न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में ये बेस्ट मैच में से एक है।
न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 2 और 3 को भी अच्छा मैच माना जाता है। दरअसल मूलांक 3 का ग्रह स्वामी गुरु होता है जोकि समझ और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मूलांक 3 वाले लोग शांत होते हैं। इनमें समझदारी कूट-कूटकर भरी होती है और हर सिचुएशन में इन्हें धैर्य से रहना आता है। जब भी मूलांक 2 वाले किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो मूलांक 3 इनका मन आसानी से हल्का करते हैं। मूलांक 2 वालों को इनके साथ सुकून मिलता है।
जब इन दोनों की शादी होती है तो ये गुडलक लेकर आते हैं। इनके घर में पैसों की कमी कभी नहीं होती है। मूलांक 2 और 3 मिलकर हमेशा सही फैसला ले पाते हैं। न्यूमेरेलॉजी में ये दोनों मूलांक एक-दूसरे के लिए काफी लकी माने जाते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वालों के साथ मूलांक 5 की खूब बनती है। दरअसल मूलांक 5 वालों का ग्रह स्वामी बुध होता है और इस वजह से इनकी कम्यूनिकेशन स्किल्स कमाल की होती है। ये हंसमुख बहुत होते हैं और हर स्थिति में अच्छे से एडजस्ट भी कर लेते हैं। जब भी मूलांक 2 वाला व्यक्ति दुखी होता है तो ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी और मस्ती भरी बातों से उनका मूड पल भर में ठीक कर देते हैं। मूलांक 2 की जिंदगी इनके साथ मजेदार गुजरती है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग अगर 5 नंबर वालों से शादी करते हैं तो जिंदगी खुशनुमा बीतती है। साथ ही इनकी जिंदगी में रोमांच बहुत होता है। इसके अलावा ये लोग बिजनेस से जुड़े मामलों में भी काफी अच्छा करते हैं।
मूलांक 2 वालों को अपने घर की उत्तर-पश्चिम दिशा को हमेशा हल्का और साफ रखना चाहिए। अगर इस दिशा में गंदगी रहती है को मूलांक 2 वालों के रिश्ते में तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में इश दिशा को हमेशा सही और व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए तभी घर में शांति और सुख-समृद्धि आएगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)