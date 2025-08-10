Numerology: बेहद भोले-भाले होते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, जानें अन्य खूबी

अंक ज्योतिष के मुताबिक, उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 2,11, 20 या 29 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक 2 होता है।
इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, जिन्हें शीघ्रगामी ग्रह माना गया। इस मूलांक के लोग बहुत कल्पनाशील, भावुक और सिंपल स्वभाव के होते हैं।
अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 वाले जातक बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। चंद्रमा के कारण ही ये थोड़ा भावुक होते हैं।
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 2 के लोग किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं या तो यह अपने पार्टनर पर निर्भर होते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर।
मूलांक 2 वाले जातकों की बनावट की बात की जाए, तो यह अपने पर्सनालिटी से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। मूलांक 2 के लोग ये सिंपल होते हैं और एक अच्छे लीडर साबित होते हैं। ये अपने साथ-साथ दूसरों की भी फिक्र करते हैं
मूलांक 2 के लोग इन लोगों में आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी रहती है। किसी इंसान को सीधे कहना इनके नेचर में नहीं होता। ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें फैसले लेने में समय लग जाता है। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है।
मूलांक 2 वालों के अंदर आत्मविश्वास की भी कमी देखी जाती है। हालांकि, शिक्षा के क्षेत्र में यह माहिर होते हैं और यह अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं। वहीं, इनकी आदत धन जमा करने की होती है।
