Numerology: बेहद भोले-भाले होते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, जानें अन्य खूबी

अंक ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की जन्म तारीख के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। ऐसे में आज हम आपको उन मूलांक के लोगों के बारे में बताएंगे, जो स्वभाव से बेहद भोले-भाले होते हैं। अंक ज्योतिष के मुताबिक, जिनका जन्म किसी भी माह की 2,11, 20, 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 2 है।

Sun, 10 Aug 2025 08:00 AM
मूलांक 2

अंक ज्योतिष के मुताबिक, उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 2,11, 20 या 29 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक 2 होता है।

ग्रह स्वामी

इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, जिन्हें शीघ्रगामी ग्रह माना गया। इस मूलांक के लोग बहुत कल्पनाशील, भावुक और सिंपल स्वभाव के होते हैं।

स्वभाव

अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 वाले जातक बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। चंद्रमा के कारण ही ये थोड़ा भावुक होते हैं।

निर्भर नहीं रहते हैं

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 2 के लोग किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं या तो यह अपने पार्टनर पर निर्भर होते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर।

क्रिएटिव होते हैं ये लोग

मूलांक 2 वाले जातकों की बनावट की बात की जाए, तो यह अपने पर्सनालिटी से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। मूलांक 2 के लोग ये सिंपल होते हैं और एक अच्छे लीडर साबित होते हैं। ये अपने साथ-साथ दूसरों की भी फिक्र करते हैं

सबसे बड़ी कमी

मूलांक 2 के लोग इन लोगों में आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी रहती है। किसी इंसान को सीधे कहना इनके नेचर में नहीं होता। ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें फैसले लेने में समय लग जाता है। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है।

शिक्षा के क्षेत्र में माहिर

मूलांक 2 वालों के अंदर आत्मविश्वास की भी कमी देखी जाती है। हालांकि, शिक्षा के क्षेत्र में यह माहिर होते हैं और यह अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं। वहीं, इनकी आदत धन जमा करने की होती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

