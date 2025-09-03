माता-पिता का नाम रोशन करते हैं इस मूलांक के बच्चे, होते हैं प्रतिभा के धनी

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 और 29 को होता है उनका जन्म मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के बच्चों का अपने माता-पिता से भी खास लगाव होता है।
मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। मूलांक 2 के लोगों पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, जो उन्हें भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील बनाता है।
अंक ज्योतिष के मुताबिक इस मूलांक के बच्चे वो हर कुछ हासिल करते हैं, जिसका सपना वह अपने जीवन में देखते हैं। इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है और सफलता उनके कदमों को चूमती है।
मूलांक 2 के बच्चे मूलांक के बच्चे जिस क्षेत्र में चाहे अपना करियर बना पाते हैं। इनमें काम करने और उसे अंजाम तक पहुंचाने की पूरी ललक होती है। उनकी यही ललक उन्हें सफलता तक पहुंचाती है।
चंद्रमा के प्रभाव से मूलांक 2 के बच्चे बेहद तेज दिमाग के होते हैं। इसके साथ ही ये काफी क्रिएटिव भी होते हैं। वहीं नेचर केयरिंग होता है। ये काफी मददगार होते हैं। दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं।
इस मूलांक के बच्चे आगे चलकर अकूत संपत्ति के मालिक बनते हैं। इन लोगों को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी जीवन की सभी दिक्कतें दूर होती रहती हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।