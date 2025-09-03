माता-पिता का नाम रोशन करते हैं इस मूलांक के बच्चे, होते हैं प्रतिभा के धनी

स्वभाव

चंद्रमा के प्रभाव से मूलांक 2 के बच्चे बेहद तेज दिमाग के होते हैं। इसके साथ ही ये काफी क्रिएटिव भी होते हैं। वहीं नेचर केयरिंग होता है। ये काफी मददगार होते हैं। दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं।