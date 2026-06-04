Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Numerology: मूलांक 2 वाले लड़के क्यों बनते हैं परफेक्ट दामाद? जानिए 4 खास खूबियां

Best Son in Law Numerology: अगर आप अपनी बेटी के लिए अच्छे जीवनसाथी की तलाश में हैं तो एक बार मूलांक 2 वाले लड़कों की खूबियों पर नजर जरूर डालिएगा। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ये परफेक्ट दामाद की कैटेगरी में एकदम फिट बैठते हैं।

Garima SinghJun 04, 2026 02:23 pm IST
1/10

परफेक्ट दामाद की कैटेगरी में बैठते हैं फिट

हर मां-बाप का सपना होता है कि उन्हें बेटी के लिए सबसे अच्छा इंसान जीवनसाथी के रूप में मिले। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाला इंसान इस कैटेगरी में पूरी तरह से फिट बैठता है। चंद्रमा से इस मूलांक का खास जुड़ाव होता है और इसका असर इनके स्वभाव पर भी दिखता है। जानिए आखिर किन गुणों के चलते इस मूलांक के लोग अच्छे दामाद साबित होते हैं? साथ में जानें कि इनकी शादी के लिए बेस्ट मैच कौन से हैं?

2/10

मूलांक 2 की कैटेगरी में आते हैं ये लोग

जिन लड़कों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा को मन और फीलिंग्स का कारक माना जाता है।

3/10

चंद्रमा से मिलती हैं ये खूबियां

चंद्रमा का प्रभाव इन पर खूब दिखता है। इस वजह से ये काफी क्रिएटिव और इमोशनल होते हैं। इनकी इन्ट्यूशन पावर बहुत तेज होती है और दूसरों की फीलिंग्स अच्छे से समझ पाते हैं। सॉफ्ट नेचर होने के नाते ये जल्दी ही हर किसी के घुल-मिल जाते हैं।

4/10

परिवार को देते हैं महत्व

शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी तभी सही दिशा में आगे बढ़ती है जब पार्टनर परिवार को महत्व देने वाला हो। मूलांक 2 के लड़कों को ये बहुत अच्छे से आता है। बड़े-बुजुर्गों के प्रति इनका स्नेह देखते ही बनता है। ये हर किसी की खुशी का ख्याल रखते हैं। इनके लिए परिवार पहले आता है।

5/10

झगड़ों से रहते हैं दूर

फालतू की बात पर बहस करना मूलांक 2 वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये शांति से हर मुश्किल चीज का समाधान निकालने में विश्वास रखते हैं। अपनी मौजूदगी से ये हर जगह माहौल को अच्छा बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं।

6/10

दिल से निभाते हैं लाइफ पार्टनर की भूमिका

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लड़के अपनी पार्टनर की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। प्यार, भरोसे और रिस्पेक्ट से ये अपने रिश्ते की नींव मजबूत बनाते हैं। इस मूलांक के लड़कों के साथ जिंदगी खुशी-खुशी बीतती है।

7/10

जिम्मेदार और भरोसेमंद

2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे लड़के अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं। हर एक काम ये ईमानदारी से करते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइज से जुड़े लोग इन पर भरोसा भी खूब करते हैं।

8/10

होते हैं अच्छे इंसान

इस मूलांक के लड़के लोगों का सम्मान करना जानते हैं। रिश्तों को सही से संभालना इन्हें अच्छे से आता है। हर किसी को साथ लेकर चलते हैं। शांत स्वभाव के साथ-साथ हर एक जिम्मेदारी दिल से निभाते हैं। मूलांक 2 के लड़कों की यही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसे वजह से न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ये परफेक्ट दामाद की कैटेगरी में फिट बैठते हैं।

9/10

शादी के लिए बेस्ट मैच

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वालों की जोड़ी मूलांक 1, 3 और 6 वालों के साथ खूब जमती है। ये अपने सेम मूलांक के व्यक्ति से भी शादी करेंगे तो रिश्ता अच्छा चलेगा। खास तौर पर मूलांक 6 वालों के साथ ये इमोशनली तौर पर ज्यादा कनेक्ट करते हैं।

10/10

मूलांक 2 से जुड़ी जरूरी सलाह

जब आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखें तो सिर्फ जन्मतिथि को ही आधार ना बनाएं। इसके लिए आपसी समझ भी बहुत जरूरी है। कुंडली किसी अच्छे जानकार ज्योतिष को जरूर दिखाएं और बाकी अनुभव से आप चीजों का फैसला लें। न्यूमेरेलॉजी आपको सिर्फ एक संकेत ही दे सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 2 Numerology
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: मूलांक 2 वाले लड़के क्यों बनते हैं परफेक्ट दामाद? जानिए 4 खास खूबियां