Numerology: मूलांक 2 वाले लड़के क्यों बनते हैं परफेक्ट दामाद? जानिए 4 खास खूबियां

मूलांक 2 से जुड़ी जरूरी सलाह

जब आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखें तो सिर्फ जन्मतिथि को ही आधार ना बनाएं। इसके लिए आपसी समझ भी बहुत जरूरी है। कुंडली किसी अच्छे जानकार ज्योतिष को जरूर दिखाएं और बाकी अनुभव से आप चीजों का फैसला लें। न्यूमेरेलॉजी आपको सिर्फ एक संकेत ही दे सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।