Numerology: दिखने में मासूम पर तेज दिमाग होती है इन तारीख को जन्मी लड़कियां

अंक ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की जन्म तारीख के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन लड़कियों के बारे में जो दिखने में मासूम होती हैं और दिमाग की तेज भी होती है। यह मूलांक 2 और 5 हैं।

Dheeraj PalWed, 27 Aug 2025 06:53 AM
मूलांक 2 की लड़कियां

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 2,11, 20 या 29 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक 2 होता है। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। यह मजबूत मानसिकता वाली होती हैं।

केयरिंग नेचर की होती हैं मूलांक 2 की लड़कियां

अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 वाली लड़कियां केयरिंग नेचर की होती हैं। साथ ही चंद्रमा के कारण ही ये थोड़ा भावुक होते हैं। यह लोग किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। या तो यह अपने पार्टनर पर निर्भर होते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर।

बुद्धिमान होती हैं लड़कियां

मूलांक 2 की लड़कियां बुद्धिमान भी होती हैं। यह इमोशनली स्‍ट्रॉन्‍ग होती हैं। यह अपने पर्सनालिटी से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह बहुत ही क्रिएटिव होती हैं।

अन्य खूबियां

मूलांक 2 की लड़कियां कामकाज के लिए सपोर्ट की जरुरत होती है। वह जो भी काम करते हैं उसके लिए इन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में ये माहिर होती हैं और यह अच्छी शिक्षा हासिल करती हैं। वहीं, इनकी आदत धन जमा करने की होती है।

मूलांक 5 की लड़कियां

मूलांक 5 की लड़कियों की बात करें, तो जिनका जन्म 5, 14 और 23 को हुआ हो उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। यह बुद्धि और वाणी का कारक है।

चतुर और बुद्धिमान

मूलांक 5 की लड़कियां काफी चतुर और बुद्धिमान होती हैं। ये बोलने की कला में निपुण होती हैं। करियर में ऊंचाइयां छूती हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

