Numerology: इन 2 मूलांक वालों की जोड़ी होती है सुपरहिट, दोस्ती हो या शादी हर रिश्ता रहता है मजबूत

मूलांक 2 का स्वभाव कैसा होता है?

मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के प्रभाव से ये लोग जल्दी भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं। स्वभाव से संवेदनशील होते हैं और दिल से जुड़ते हैं। दोस्ती हो या शादी, रिश्ते को पूरी वफादारी से निभाते हैं। पार्टनर को कभी धोखा नहीं देते हैं। शांत स्वभाव होने की वजह से हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है।