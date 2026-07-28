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Numerology: इन 2 मूलांक वालों की जोड़ी होती है सुपरहिट, दोस्ती हो या शादी हर रिश्ता रहता है मजबूत

अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनकी जोड़ी हर रिश्ते में बेहद मजबूत साबित होती है। चाहे दोस्ती हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो या शादी, ये दोनों मूलांक एक-दूसरे के पूरक बनकर रिश्ते को सुपरहिट बना देते हैं। मूलांक का स्वभाव उसके स्वामी ग्रह से तय होता है।

Navaneet RathaurJul 28, 2026 09:41 am IST
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मूलांक 7 और मूलांक 2

अंक ज्योतिष के अनुसार, जब दो ऐसे मूलांक मिलते हैं, जिनके स्वामी ग्रह एक-दूसरे से मेल खाते हैं, तो रिश्ते में समझ और सामंजस्य अपने आप आ जाता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 7 और मूलांक 2 को सबसे अच्छा पार्टनर माना जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

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मूलांक 7 और 2 की जोड़ी क्यों है सबसे अच्छी

अंक ज्योतिष के मुताबिक, इन दोनों की शादी हो या प्रेम संबंध, ये एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। कभी भी सामने वाले को कमतर नहीं आंकते हैं। रिश्ते में जब झुकने की जरूरत पड़ती है, तो दोनों आगे रहते हैं। इनकी आपस में लड़ाई-झगड़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि दोनों शांत और समझने वाले स्वभाव के होते हैं।

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मूलांक 7 का स्वभाव कैसा होता है?

मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है। केतु के प्रभाव से ये लोग भावुक और आध्यात्मिक होते हैं। ज्यादातर फैसले दिल से लेते हैं। धर्म और अध्यात्म में रुचि रखते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। अपने पार्टनर के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ते हैं। जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 7 माना जाता है।

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मूलांक 2 का स्वभाव कैसा होता है?

मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के प्रभाव से ये लोग जल्दी भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं। स्वभाव से संवेदनशील होते हैं और दिल से जुड़ते हैं। दोस्ती हो या शादी, रिश्ते को पूरी वफादारी से निभाते हैं। पार्टनर को कभी धोखा नहीं देते हैं। शांत स्वभाव होने की वजह से हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है।

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स्वामी ग्रहों का आपसी मेल

मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है और मूलांक 2 का चंद्रमा। केतु आध्यात्मिक और गहराई वाला ग्रह है, जबकि चंद्रमा भावनात्मक और संवेदनशील। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इनके बीच लड़ाई-झगड़े कम होते हैं। ये एक-दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं और साथ निभाते हैं।

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प्रेम और शादी में कैसा रहता है रिश्ता

जब मूलांक 7 और 2 की शादी होती है, तो रिश्ता बहुत मजबूत बनता है। दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। मूलांक 7 की गहराई और मूलांक 2 की संवेदनशीलता एक-दूसरे को पूरा करती है। घर में शांति बनी रहती है और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े नहीं होते हैं। दोनों ही एक-दूसरे के लिए समय निकालते हैं और सम्मान बनाए रखते हैं।

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दोस्ती और बिजनेस में भी बेस्ट पार्टनर

ये दोनों मूलांक सिर्फ शादी में ही नहीं, दोस्ती और बिजनेस में भी बेहतरीन पार्टनर साबित होते हैं। मूलांक 7 गहरी सोच और विश्लेषण की क्षमता रखता है जबकि मूलांक 2 लोगों से जुड़ने और संबंध बनाने में माहिर होता है। इस वजह से ये बिजनेस में भी अच्छे पार्टनर साबित होते हैं।

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रिश्ता मजबूत रखने के आसान तरीके

इन दोनों मूलांकों के बीच रिश्ता नेचुरली अच्छा होता है, फिर भी थोड़ी सावधानी रखना फायदेमंद रहता है। एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और खुलकर बात करें। मूलांक 7 वाले थोड़े अकेले समय की जरूरत रखते हैं, तो 2 वाले भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं। दोनों की जरूरतों को समझने से रिश्ता और मजबूत होता है। छोटे-छोटे इशारों से प्यार जताना रिश्ते में मिठास बनाए रखता है।

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