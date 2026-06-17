Numerology: मूलांक 2 और 7 की जोड़ी मानी जाती है Soulmate, शादी के बाद बस इन गलतियों से बचें

शादी के बाद रखें इन बातों का ध्यान

मूलांक 2 और 7 वाले लोग शादी के बाद एक-दूसरे की इज्जत करें। भरोसे को और मजबूत बनाएं। साथ ही कभी भी किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।