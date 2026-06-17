Numerology: मूलांक 2 और 7 की जोड़ी मानी जाती है Soulmate, शादी के बाद बस इन गलतियों से बचें

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और मूलांक 7 की जोड़ी कमाल की होती है। इन्हें बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इनके बीच अपनी समझ और इमोशनल बॉन्ड और एक-दूसरे का साथ निभाने की चाह खूब देखी जाती है।
मूलांक 2 और 7 वालों का स्वामी ग्रहचंद्रमा और केतु है। दोनों के बीच खास जुड़ाव होता है। दोनों शांत होते हैं। एक-दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं। हालांकि कभी-कभार कम्युनिकेशन गैप की दिक्कत आ सकती है लेकिन सब ट्रैक पर वापस भी आसानी से आ जाता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 7 वाले लोग एक-दूसरे की बात को गहराई से समझ पाते हैं। दरअसल मूलांक 2 वाला व्यक्ति दिल की बात आसानी से समझता है। वहीं 7 वाले की सोच काफी गहरी होती है। ऐसे में चीजें आसान हो जाती हैं।
मूलांक 2 वाला व्यक्ति रिश्ते में प्यार और अपनापन ले आता है वहीं मूलांक 7 वाला समझदारी से काम लेता है। इनकी खूबियां जब मिलती हैं तो रिश्ता अपने आप खूबसूरत और मजबूत बनता है।
इन लोगों की सबसे खास बात ये है कि जब भी कोई परेशानी आती है तो ये एक-दूसरे का हौसला बढाते हैं। ऐसे में इनका साथ और भी मजबूत होता जाता है। इस दौरान ये एक-दूसरे को अच्छे से समझ भी जाते हैं।
मूलांक 2 वाले छोटी सी छोटी बात को दिल से लगाने से बचें। हर बात पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बार-बार हर चीज पर नाराज होंगे तो ऐसे में आने वाले समय में बिना वजह रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ेंगी।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वाले अपने मन की बात को दबाकर ना रखें। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो इस पर खुलकर बात कर लें। इससे रिश्ते में दूरियां नहीं आती हैं।
मूलांक 2 और 7 वाले लोग शादी के बाद एक-दूसरे की इज्जत करें। भरोसे को और मजबूत बनाएं। साथ ही कभी भी किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।