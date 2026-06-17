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Numerology: मूलांक 2 और 7 की जोड़ी मानी जाती है Soulmate, शादी के बाद बस इन गलतियों से बचें

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 7 की जोड़ी को सबसे खास और मजबूत माना जाता है। जानें इनका रिश्ता क्यों मजबूत होता है और इन्हें किन गलतियों से बचना चाहिए?

Garima SinghJun 17, 2026 02:07 pm IST
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मूलांक 2 और 7 वाले हैं सोलमेट्स?

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और मूलांक 7 की जोड़ी कमाल की होती है। इन्हें बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इनके बीच अपनी समझ और इमोशनल बॉन्ड और एक-दूसरे का साथ निभाने की चाह खूब देखी जाती है।

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चंद्रमा और केतु का असर

मूलांक 2 और 7 वालों का स्वामी ग्रहचंद्रमा और केतु है। दोनों के बीच खास जुड़ाव होता है। दोनों शांत होते हैं। एक-दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं। हालांकि कभी-कभार कम्युनिकेशन गैप की दिक्कत आ सकती है लेकिन सब ट्रैक पर वापस भी आसानी से आ जाता है।

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समझते हैं दिल की बात

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 7 वाले लोग एक-दूसरे की बात को गहराई से समझ पाते हैं। दरअसल मूलांक 2 वाला व्यक्ति दिल की बात आसानी से समझता है। वहीं 7 वाले की सोच काफी गहरी होती है। ऐसे में चीजें आसान हो जाती हैं।

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रिश्ते में बनता है सही संतुलन

मूलांक 2 वाला व्यक्ति रिश्ते में प्यार और अपनापन ले आता है वहीं मूलांक 7 वाला समझदारी से काम लेता है। इनकी खूबियां जब मिलती हैं तो रिश्ता अपने आप खूबसूरत और मजबूत बनता है।

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मुश्किल समय में देते हैं साथ

इन लोगों की सबसे खास बात ये है कि जब भी कोई परेशानी आती है तो ये एक-दूसरे का हौसला बढाते हैं। ऐसे में इनका साथ और भी मजबूत होता जाता है। इस दौरान ये एक-दूसरे को अच्छे से समझ भी जाते हैं।

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मूलांक 2 वाले ना करें ये गलती

मूलांक 2 वाले छोटी सी छोटी बात को दिल से लगाने से बचें। हर बात पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बार-बार हर चीज पर नाराज होंगे तो ऐसे में आने वाले समय में बिना वजह रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ेंगी।

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मूलांक 7 वाले ना करें ये गलती

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वाले अपने मन की बात को दबाकर ना रखें। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो इस पर खुलकर बात कर लें। इससे रिश्ते में दूरियां नहीं आती हैं।

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शादी के बाद रखें इन बातों का ध्यान

मूलांक 2 और 7 वाले लोग शादी के बाद एक-दूसरे की इज्जत करें। भरोसे को और मजबूत बनाएं। साथ ही कभी भी किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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