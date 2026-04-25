Numerology: साक्षात लक्ष्मी कहलाती हैं इन 3 मूलांक की लड़कियां, जुड़ी है शुक्र-बुध और चंद्रमा की एनर्जी

मूलांक 5 वाली लड़कियां हैं साक्षात लक्ष्मी

मूलांक 5 का संबंध सीधे तौर पर बुध ग्रह से होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 होता है। बुध की एनर्जी की वजह से इनके बोलने का तरीका बहुत ही खास होता है। अपनी बात को ये हर किसी के सामने बड़े ही प्यार से रखती है। सामने वाले इंसान का दिल ये अपनी बातों से ही जीत लेती हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी से ये घर का माहौल हल्का और खुशनुमा रखती हैं। माना जाता है कि ये साक्षात लक्ष्मी होती हैं। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 5 वाली लड़कियां अपनी एनर्जी से घर में रौनक ले आती हैं।