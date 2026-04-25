Numerology: साक्षात लक्ष्मी कहलाती हैं इन 3 मूलांक की लड़कियां, जुड़ी है शुक्र-बुध और चंद्रमा की एनर्जी

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष में हर एक मूलांक खास है। मूलांक हमारे जन्म की तारीख का योग होता है। इस शास्त्र के अनुसार हमारे जन्म की तारीख केवल एक नंबर नहीं बल्कि हमारे भाग्य की चाभी होती है। कुछ खास मूलांक की लड़कियां ऐसी हैं जिन पर कुछ विशेष ग्रहों की ऊर्जा जुड़ी होती हैं और इस वजह से उन्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से ये लड़कियां जिस भी परिवार में होती हैं वहां धन-धान्य और खुशियों की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से 3 मूलांक वाली लड़कियां हैं जो अपनी मौजूदगी से बरकत और सुख-समृद्धि ले आती हैं।
जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 माना जाता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में ये काफी इमोशनल होती हैं और हर किसी की केयर करती हैं। ये जहां भी रहती हैं वहां पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी से शांति लाती हैं और हर किसी को इनके आसपास अपनापन सा महसूस होता है। माना जाता है कि इनके कदमों से ही घर में खुशहाली और बरकत आ जाती है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 2 वाली लड़कियां शादी के बाद ससुराल में हर किसी का दिल जीत लेती हैं।
मूलांक 5 का संबंध सीधे तौर पर बुध ग्रह से होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 होता है। बुध की एनर्जी की वजह से इनके बोलने का तरीका बहुत ही खास होता है। अपनी बात को ये हर किसी के सामने बड़े ही प्यार से रखती है। सामने वाले इंसान का दिल ये अपनी बातों से ही जीत लेती हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी से ये घर का माहौल हल्का और खुशनुमा रखती हैं। माना जाता है कि ये साक्षात लक्ष्मी होती हैं। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 5 वाली लड़कियां अपनी एनर्जी से घर में रौनक ले आती हैं।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 6 वाली लड़कियों को भी अगर साक्षात लक्ष्मी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होगा। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र की एनर्जी की वजह से इनकी जिंदगी में लग्जरी, प्यार और पैसे की कोई कमी नहीं होती है। शादी के बाद ये लडकियां घर में गुडलक लाती है और उनकी मौजूदगी से घर में हमेशा खुशनुमा माहौल रहता है।
तो न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इन तीनों मूलांक की लड़कियों के कदम जिस भी घर में पड़ते हैं, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने लगती है। इनमें समझदारी के साथ-साथ सही वक्त पर सही फैसला लेने की क्षमता भी होती है। ऐसे में ये अपनी एनर्जी से बंद पड़े हुए तरक्की के रास्ते भी खोल देती हैं। शादी के बाद ये लड़कियां अपने परिवार के लिए लेडी लक बन जाती हैं। इनकी मौजूदगी से घर कभी सूना या फीका हो ही नहीं सकता है।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से अगर इन तीनों मूलांक वाली लड़कियां कुछ-कुछ उपाय कर लें तो इनकी एनर्जी से होने वाली बरकत दो गुना बढ़ जाएगी। मूलांक 1 वाली लड़कियों को उगते सूर्य को हमेशा जल देना चाहिए। वहीं मूलांक 5 वाली लड़कियां अगर गाय को हरा चारा खिलाएंगी तो खूब लाभ मिलेगा। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाली लड़कियों को शुक्रवार के दिन सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)