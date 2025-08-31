पार्टनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं इस मूलांक के लोग, खूब अर्जित करते हैं ज्ञान

मूलांक 1 का स्वामी

मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है। इस कारण इन लोगों में सूर्य के समान ही तेज पाया जाता है। ये लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और इनकी नेतृत्व क्षमता भी काफी शानदार होती है। इसके साथ ही इनके अंदर कई और भी खूबियां होती हैं।