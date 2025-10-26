इस तारीख को जन्में लोगों पर रहती है सूर्य देव की कृपा, बनते हैं अच्छा लीडर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणइस तारीख को जन्में लोगों पर रहती है सूर्य देव की कृपा, बनते हैं अच्छा लीडर

अंक ज्योतिष मूलांक पर आधारित होता है। हर एक मूलांक की खासियत होती है। आज हम आपको मूलांक 1 की खासियत बताने जा रहे हैं। मूलांक 1 वाले लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 1, 10 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है।

Dheeraj PalSun, 26 Oct 2025 06:31 PM
शक्ति का प्रतीक

अंक ज्योतिष के मुताबिक इस मूलांक का स्वामी सूर्य है जिसे जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मूलांक 1 वाले लोग अपने दृढ़ निश्चय और नेतृत्त्व करने की क्षमता की वजह से जाने जाते हैं। इसलिए इनमें लीडर वाली क्वालिटी कूट-कूट के भरी रहती है।

ईमानदार

मूलांक 1 वाले लोग बहुत ईमानदार होते हैं। इन लोगों पर सूर्य देव की खास कृपा रहती है। उनकी कृपा से यह लोग जीवन में खूब तरक्की करते हैं।

व्यक्तित्व

मूलांक 1 के लोग स्वाभिमानी, अति महत्वाकांक्षी, आकर्षक, सुन्दर और अपना कार्य करने में निपुण होते हैं।सूर्य देव की कृपा से सेहत से जुड़ी इन्हें ज्यादा समस्या नहीं होती है।

दूरदर्शी

मूलांक 1 के लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं। यही वजह है कि इनके लिए गए निर्णय ज्यादातर सही साबित होते हैं। यह लोग किसी के अधीन रहकर काम नहीं कर पाते हैं।

स्वाभिमानी

मूलांक 1 के लोग निडर, साहसी और स्वाभिमानी होते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों से नहीं घबराते हैं. हालांकि यह लोग कभी-कभी मतलबी भी हो जाते हैं।

मूलांक 1 की खासियत

मूलांक 1 वाले लोग खुद को पहली प्राथमिकता देते हैं। इनका यही गुण उन्हें जीवन में सफलता दिलाता है। यह लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ लोगों की रुचि शोध कार्यों में होती है और इसमें सफलता हासिल कर लोग खूब सम्मान प्राप्त करते हैं।

खूब कमाते हैं धन

इन्हें जीवन मे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह लोग अपनी शान-शौकत पर बहुत खर्च करते हैं। इन लोगों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 1 वालों की 2, 3, 9 मूलांक वालों से अच्छी दोस्ती होती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

