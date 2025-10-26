इस तारीख को जन्में लोगों पर रहती है सूर्य देव की कृपा, बनते हैं अच्छा लीडर

मूलांक 1 की खासियत

मूलांक 1 वाले लोग खुद को पहली प्राथमिकता देते हैं। इनका यही गुण उन्हें जीवन में सफलता दिलाता है। यह लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ लोगों की रुचि शोध कार्यों में होती है और इसमें सफलता हासिल कर लोग खूब सम्मान प्राप्त करते हैं।