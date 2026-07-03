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Numerology: मूलांक 1 और 9 की जोड़ी कैसी होती है? इन 4 वजहों से कहलाते हैं पावर कपल

मूलांक 1 और मूलांक 9 वालों को पावर कपल कहा जाता है। जानिए न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इनकी खास बातें क्या हैं और किन चीजों पर काम करके ये अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं?

Garima SinghJul 03, 2026 11:48 pm IST
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मूलांक 1 और मूलांक 9 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 1 और 9 को पावरफुल नंबर माना जाता है। जब इस मूलांकों की जोड़ी बनती है तो रिश्ता कैसा चलता है? आज जानेंगे इन दोनों मूलांकों की सबसे खास बात क्या है जो इन्हें पावर कपल बनाती है।

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मूलांक 1 और मूलांक 9 का तालमेल

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 का संबंध सूर्य से है और ये लोग फैसले लेने में आगे होते हैं। वहीं मंगल ग्रह से संबंधित मूलांक 9 के जातक मेहनत और हिम्मत से चीजों को आगे तक ले जाते हैं। इनका यही तालमेल रिश्ते को खूबसूरत बनाता है।

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एक-दूसरे का करते हैं सम्मान

किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव सम्मान ही है। मूलांक 1 और 9 की जोड़ी एक-दूसरे के फैसलों का सम्मान करते हैं और रिश्ते को पूरे भरोसे के साथ निभाते हैं। दोनों ओर से बराबर कोशिश होती है और इसी वजह से इनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है।

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साथ में खूब करते हैं ग्रो

न्यूजमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 और मूलांक 9 वाले लोग साथ में मिलकर खूब ग्रो करते हैं। ये दोनों एक-दूसरे को पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं और मेहनत से पीछे नहीं भागते हैं। इसी वजह से इनकी गिनती सफल जोड़ियों में होती है।

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भरोसा होता है मजबूत

मूलांक 1 और 9 वाले लोग मुश्किल समय में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं और इसी वजह से इनका रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है। दोनों मूलांकों के लोग जब रिश्ता बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म ही बनता है।

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मूलांक 1 और 9 वाले रखें ध्यान

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार सूर्य और मंगल की एनर्जी की वजह से दोनों तेज होते हैं। ऐसे में अपने गुस्से पर काबू करने की जरूरत है। अपनी बात मनमाने की जिद छोड़कर चीजों को और भी आसान बनाया जा सकता है। इस रिश्ते को धैर्य से और भी मजबूत बनाया जा सकता है।

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रिश्ते को ऐसे बनाएं मजबूत

मूलांक 1 और 9 वाले कपल्स अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे की बात सुनें। अगर कोई मनमुटाव है तो छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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