Numerology: मूलांक 1 और 9 की जोड़ी कैसी होती है? इन 4 वजहों से कहलाते हैं पावर कपल

न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 1 और 9 को पावरफुल नंबर माना जाता है। जब इस मूलांकों की जोड़ी बनती है तो रिश्ता कैसा चलता है? आज जानेंगे इन दोनों मूलांकों की सबसे खास बात क्या है जो इन्हें पावर कपल बनाती है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 का संबंध सूर्य से है और ये लोग फैसले लेने में आगे होते हैं। वहीं मंगल ग्रह से संबंधित मूलांक 9 के जातक मेहनत और हिम्मत से चीजों को आगे तक ले जाते हैं। इनका यही तालमेल रिश्ते को खूबसूरत बनाता है।
किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव सम्मान ही है। मूलांक 1 और 9 की जोड़ी एक-दूसरे के फैसलों का सम्मान करते हैं और रिश्ते को पूरे भरोसे के साथ निभाते हैं। दोनों ओर से बराबर कोशिश होती है और इसी वजह से इनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है।
न्यूजमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 और मूलांक 9 वाले लोग साथ में मिलकर खूब ग्रो करते हैं। ये दोनों एक-दूसरे को पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं और मेहनत से पीछे नहीं भागते हैं। इसी वजह से इनकी गिनती सफल जोड़ियों में होती है।
मूलांक 1 और 9 वाले लोग मुश्किल समय में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं और इसी वजह से इनका रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है। दोनों मूलांकों के लोग जब रिश्ता बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म ही बनता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार सूर्य और मंगल की एनर्जी की वजह से दोनों तेज होते हैं। ऐसे में अपने गुस्से पर काबू करने की जरूरत है। अपनी बात मनमाने की जिद छोड़कर चीजों को और भी आसान बनाया जा सकता है। इस रिश्ते को धैर्य से और भी मजबूत बनाया जा सकता है।
मूलांक 1 और 9 वाले कपल्स अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे की बात सुनें। अगर कोई मनमुटाव है तो छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।