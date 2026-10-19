बिना झिझक लेते हैं बड़े फैसले, इन 2 मूलांक वालों की सोच होती है सबसे अलग

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 और मूलांक 4 के लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है। ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और कई बार ऐसे कदम उठाते हैं, जिनकी परिवार या समाज को उम्मीद नहीं होती। आइए जानते हैं इन दोनों मूलांक की खासियत और इनसे जुड़े ज्योतिषीय उपाय।
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस अंक के स्वामी सूर्य देव हैं। अंक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और मान-सम्मान का कारक माना जाता है। इसी कारण मूलांक 1 वाले लोग अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं।
मूलांक 1 वाले लोग अपनी सोच और समझ के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों का बार-बार दखल देना पसंद नहीं आता है। जब कोई बड़ा फैसला लेने की बात आती है, तो ये अपनी बात पर टिके रहना पसंद करते हैं। इनका आत्मविश्वास इन्हें अलग पहचान देता है और ये अक्सर अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं।
किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। अंक ज्योतिष में इस मूलांक का संबंध राहु से माना जाता है। राहु के प्रभाव के कारण इन लोगों की सोच को सामान्य से अलग बताया जाता है। ये किसी परिस्थिति को देखने और उसका हल निकालने के लिए अलग रास्ता चुन सकते हैं।
मूलांक 4 वाले लोग कई बार ऐसे फैसले लेते हैं, जिनके बारे में आसपास के लोगों ने सोचा भी नहीं होता है। इनके विचारों और योजनाओं को समझना आसान नहीं माना जाता है। परिवार या दोस्तों को इनके फैसले अचानक लग सकते हैं। ये अपनी अलग सोच के कारण भीड़ के साथ चलने के बजाय अपनी राह चुनना पसंद करते हैं।
अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, मूलांक 1 वालों को सूर्य देव की उपासना करना शुभ माना जाता है। इसके लिए रविवार की सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरें। इसमें रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजा के दौरान मन में श्रद्धा रखें और अपने कार्यों में सफलता की कामना करें।
मूलांक 4 का संबंध राहु से माना जाता है। राहु से जुड़े ज्योतिषीय उपायों में भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके लिए रोजाना सुबह स्नान के बाद गणपति की पूजा-अर्चना करें। श्रद्धा के अनुसार गणेश चालीसा या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी की आराधना से विघ्न दूर होते हैं और मन को स्थिरता मिलती है।
सूर्य देव को जल अर्पित करना हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। मूलांक 1 वाले लोग रविवार को विशेष रूप से यह पूजा कर सकते हैं। इस दौरान सूर्य देव का स्मरण करें और अपने काम में ईमानदारी तथा अनुशासन बनाए रखने का संकल्प लें।
अंक ज्योतिष में मूलांक 1 और 4 को अपने तरीके से फैसले लेने वाले अंकों के रूप में देखा जाता है। मूलांक 1 वालों में नेतृत्व और आत्मविश्वास को प्रमुख माना जाता है, जबकि मूलांक 4 वालों की पहचान उनकी अलग सोच से जुड़ी है। हालांकि, बड़ा फैसला लेते समय परिस्थितियों को समझना और उसके परिणामों पर विचार करना भी जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ समझदारी से उठाया गया कदम आगे बढ़ने में मदद करता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।