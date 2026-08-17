Numerology: इन 3 मूलांक के लोगों का 40 की उम्र के बाद चमकता है भाग्य, खूब कमाते हैं नाम और पैसा

किसी भी महीने की 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का संबंध इन मूलांकों से जुड़ता है। इनके जीवन में शुरुआत में संघर्ष ज्यादा रहता है। इन लोगों को मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन बाद में स्थिर और बड़ी सफलता हाथ लगती है। इन अंकों की ऊर्जा व्यक्ति को मजबूत बनाती है और लंबे समय तक टिकने वाला मुकाम देती है।
मूलांक 1 में 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग आते हैं। इसका संबंध सूर्य से माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और सम्मान का कारक है। ये लोग स्वभाव से आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी होते हैं। अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और दबाव में काम करना इन्हें रास नहीं आता है। यही वजह है कि शुरुआत में रुकावटें आती हैं, लेकिन अनुभव के साथ ये और मजबूत होते जाते हैं।
मूलांक 1 वालों को करियर में बड़ा पद और सम्मान आमतौर पर 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है। लगातार मेहनत करने के बाद इनकी स्थिति मजबूत होती है। उम्र बढ़ने के साथ आत्मविश्वास और अनुभव इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और जिम्मेदारियां भी आती हैं। देर से मिली सफलता इन्हें लंबे समय तक संतुष्ट रखती है।
4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इसका संबंध राहु से जुड़ा है। ये लोग सामान्य तरीके से काम करने के बजाय कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। इनकी सोच दूसरों से अलग होती है और यही अलग सोच इन्हें आगे बढ़ाती है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एकाएक बड़ा बदलाव भी इनके हिस्से में आता है।
मूलांक 4 वालों को सफलता के लिए कई बार लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इन लोगों के उम्र के दूसरे पड़ाव यानी 40 के आसपास या उसके बाद करियर और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अचानक मिलने वाले मौके इनकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। नाम और पैसा दोनों में अच्छी प्रगति दिखती है। सही दिशा में मेहनत करने पर बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं।
8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 है। इस अंक का संबंध शनि से माना जाता है। शनि न्याय और कर्म का ग्रह है, जो फल देर से लेकिन स्थायी देता है। इन लोगों को जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मूलांक 8 के जातकों को मेहनत का परिणाम पाने में समय लगता है, लेकिन एक बार सफलता मिलने के बाद उसे संभालने की क्षमता इनमें अच्छी होती है।
मूलांक 8 वालों का मजबूत दौर 40 वर्ष की उम्र के बाद शुरू हो सकता है। लंबे संघर्ष और अनुभव के बाद आर्थिक स्थिरता, करियर में सफलता और समाज में सम्मान मिलता है। शनि की देर से मिलने वाली कृपा इन्हें ठोस मुकाम दिलाती है। नाम और पैसा दोनों में स्थायित्व आता है। धैर्य बनाए रखने वाले जातक अंत में अच्छा फल पाते हैं।
इन तीन मूलांकों के लोगों के लिए देर से मिलने वाली सफलता ज्यादा मूल्यवान होती है। अनुभव और मेहनत के बल पर हासिल किया गया मुकाम लंबे समय तक टिकता है। 40 की उम्र के बाद इनके जीवन में स्थिरता और समृद्धि आने की संभावना रहती है। धैर्य, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास करने से नाम और पैसा दोनों हाथ लगते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, ये जातक अंत में मजबूत स्थिति में पहुंचते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।