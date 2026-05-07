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Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा Loyal होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, पार्टनर को कभी नहीं देते धोखा

Trustworthy Numerology Number: अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 मूलांक के लोग बेहद सच्चे, Loyal और भरोसेमंद माने जाते हैं। ये रिश्तों को दिल से निभाते हैं और पार्टनर को शायद ही कभी धोखा देते हैं।

Garima SinghMay 07, 2026 08:56 pm IST
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3 मूलांक हैं सबसे भरोसेमंद और सच्चे

अंक ज्योतिष के अनुसार कुल 3 ऐसे मूलांक हैं जिन पर आंख मूंदकर भी भरोसा किया जा सकता है। शास्त्र के अनुसार मूलांक 2, 3 और 6 वाले भरोसे लायक भी होते हैं और ये अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं और उनका अच्छा सोचते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं।

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मूलांक 2

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होगा। स्वभाव से ये शांत होते हैं क्योंकि इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ये लोग हर रिश्ता ईमानदारी से निभाते हैं। इस मूलांक के लोग प्यार में सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं।

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मूलांक 2 वाला व्यक्ति जीत लेता है दिल

अंक ज्योतिष में के हिसाब से मूलांक 2 वाले लोग रिश्ते में बहुत केयरिंग होते हैं। पार्टनर का खूब ख्याल रखते हैं। इसके अलावा ये अपने करीबियों का साथ मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ते हैं और यही इनकी खासियत है।

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मूलांक 3

3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है। इनका स्वामी ग्रह गुरु है और इस वजह से ये समझदार, जिम्मेदार और साफ दिल वाले माने जाते हैं। साथ ही ऐसे लोग काफी क्रिएटिव भी होते हैं।

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मूलांक 3 वाले होते हैं सीक्रेट कीपर

मूलांक 3 वाले व्यक्ति सच्चे दोस्त के रूप में उभरते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये दूसरों की पर्सनल बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से लोग इन पर जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं।

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मूलांक 6

6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों मूलांक 6 की कैटेगरी में आते हैं। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र की एनर्जी के चलते इनकी जिंदगी में प्यार की कमी नहीं होती है। इस मूलांक के लोग रिश्तों को महत्व भी देते हैं।

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मूलांक 6 वाले दिल से निभाते हैं रिश्ता

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 6 वाले व्यक्ति अपने पार्टनर और परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। ये हर रिश्ते में प्यार और अपनापन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये हर किसी के चहेते भी होते हैं।

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न्यूमेरेलॉजी के बेस्ट मूलांक

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 2, 3 और 6 वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ये तीनों मूलांक के लोग हर रिश्ते को दिल से निभाना जानते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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