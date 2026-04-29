Numerology: मई के महीने में इन 5 मूलांकों के हाथ लगेगा जैकपॉट? एक के बाद एक होगा खूब फायदा, बरतें ये सावधानियां

मूलांक 1 मई मासिक राशिफल

मई का महीना मूलांक 1 वालों के लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। इनकी लीडरशिप क्वालिटी में और निखार आएगा। ये महीना आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आपके अंदर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा होगा। करियर में आपको आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। समय आपके अनुकूल रहेगा। ऑफिस में सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर्सनल लाइफ में आपको सही से क्लैरिटी मिलेगी और रिश्तों में अब धीरे-धीरे सुधार आएगा। बस मई के महीने में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। दूसरों की बात भी सुनें और अपने गुस्से और ईगो पर कंट्रोल रखें।