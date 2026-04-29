Numerology: मई के महीने में इन 5 मूलांकों के हाथ लगेगा जैकपॉट? एक के बाद एक होगा खूब फायदा, बरतें ये सावधानियां

मई का महीना कुछ खास मूलांकों के लिए नई उम्मीदें और पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा है। ऐसे में कुछ के लिए तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। इस दौरान इन मूलांक के लोगों को करियर, रिश्तों और पर्सनल ग्रोथ में अच्छे संकेत मिलने के चांस हैं। हालांकि हर अच्छे समय के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं ताकि हर एक अवसर का लाभ पूरा-पूरा उठाया जा सके। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1, 3, 5, 6 और 7 के लिए मई का महीना काफी अच्छा रहेगा। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।
मई का महीना मूलांक 1 वालों के लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। इनकी लीडरशिप क्वालिटी में और निखार आएगा। ये महीना आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आपके अंदर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा होगा। करियर में आपको आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। समय आपके अनुकूल रहेगा। ऑफिस में सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर्सनल लाइफ में आपको सही से क्लैरिटी मिलेगी और रिश्तों में अब धीरे-धीरे सुधार आएगा। बस मई के महीने में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। दूसरों की बात भी सुनें और अपने गुस्से और ईगो पर कंट्रोल रखें।
मई का महीना मूलांक 3 वालों के लिए अच्छी ग्रोथ लेकर आएगा। इस मूलांक के लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी भी आएगी। प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। इस मूलांक के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। मेहनत रंग लाएगी। वहीं इस मूलांक के लोगों को नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। बस इस महीने ओवरकॉन्फिडेंस से बचें और अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाकर रखें।
मूलांक 5 वालों के लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ट्रैवलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो वहीं कुछ को नए काम की शुरुआत के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मूलांक 5 वाले लोग मई के महीने में काफी एनर्जेटिक रहने वाले हैं। बस ध्यान रखें कि मई में कोई बड़ा फैसला हड़बड़ी में ना लें। अगर कोई रिस्क लेना भी है तो पहले सोच-समझ लें।
मई का महीना मूलांक 6 वालों के लिए भी खास होगा। इस महीने रिश्तों में सुधार आएगा। साथ ही परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। मूलांक 6 वालों के घर में मई के महीने में खुशियों का माहौल होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर चीजें रफ्तार पकड़ेंगी। इस दौरान भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचें। इस दौरान मूलांक 6 के लोग अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें।
मूलांक 7 वालों के लिए भी मई का महीना लकी साबित होगा। इस मूलांक के लोग मई के मीहने में खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मेंटल पीस के लिए ये लोग इस महीने थोड़ा अकेले समय बिता सकते हैं। हालांकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ पहले से बेहतर होगा। बस इस मूलांक के लोग ओवरथिंकिंग कम करें। दूसरों से खुद को बहुत ज्यादा अलग ना कर लें। एक अच्छा बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है।
मई के महीने में आने वाले बदलाव का फायदा आपको तभी होगा जब आप नेगेटिव चीजों दो दरकिनार करके आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव रहने से चीजें और भी बेहतर होंगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)