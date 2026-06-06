Numerology: शादी के बाद इन 5 मूलांकों की जोड़ियों में अक्सर होती है नोकझोंक

रिश्ता चलाने का सही मंंत्र

यहां आपको समझना होगा कि किसी भी जोड़ी का रिश्ता केवल मूलांक के हिसाब से नहीं चलता है। अगर दो लोग एक-दूसरे की बात समझें और उसका सम्मान करें तो बड़े से बड़ी लड़ाई भी खत्म हो सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।