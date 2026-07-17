परिवार के लिए काफी लकी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, घर में बढ़ा देती हैं खुशहाली

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। सूर्य इनका स्वामी ग्रह है। ये लड़कियां स्वाभिमानी, ऊर्जावान और नेतृत्व करने वाली होती हैं। इनके जन्म के बाद अक्सर परिवार में नई ऊर्जा और सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। इनकी सकारात्मक सोच और हिम्मत पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है।
मूलांक 1 वाली लड़कियां घर में सूर्य की तरह चमकती हैं। इनके आने से पिता की स्थिति मजबूत होती है और करियर में उन्नति होती है। ये लड़कियां खुद भी सफल होती हैं और पूरे परिवार का मान-सम्मान बढ़ाती हैं। इनका जन्म परिवार के लिए शुभ संकेत माना जाता है।
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है। इनका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ये लड़कियां बुद्धिमान, धार्मिक और दूरदर्शी होती हैं। इनके घर में सात्विक वातावरण बना रहता है। ये परिवार की खुशियां बढ़ाती हैं और हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाती हैं।
मूलांक 3 वाली लड़कियां शादी के बाद जिस घर में जाती हैं, वहां कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। इनका स्वभाव सबको साथ लेकर चलने का होता है। इनकी वजह से परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और घर को सुखी रखती हैं।
6, 15 या 24 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 होता है। शुक्र इनका स्वामी ग्रह है। इन्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये लड़कियां सुंदर, क्रिएटिव और घर संभालने में माहिर होती हैं। इनके आने से परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं।
मूलांक 6 वाली लड़कियां परिवार में खुशियां और समृद्धि लेकर आती हैं। इनका स्वभाव प्यार भरा और देखभाल करने वाला होता है। ये ना सिर्फ खुद सुखी रहती हैं, बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली बढ़ाती हैं। इनके साथ रहने वाले लोगों की किस्मत भी चमकने लगती है।
ये खास तारीखों में जन्मी लड़कियां परिवार के लिए वरदान साबित होती हैं। इनके आने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। इनकी वजह से परिवार के सदस्यों को सफलता और सम्मान मिलता है।
हिंदु धर्म में लड़कियां मां लक्ष्मी की रूप मानी जाती हैं। लड़कियों का सम्मान करना परिवार की जिम्मेदारी है। इनकी भावनाओं का ख्याल रखें और इन्हें सही दिशा दें। इनकी सहजता और सकारात्मकता को बनाए रखें। इनके साथ स्नेह और विश्वास का रिश्ता रखने से पूरा परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।