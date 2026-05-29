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Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, पार्टनर से नहीं बोलते झूठ

जानें किन तारीखों में जन्मे लोग प्यार में सबसे ज्यादा लॉयल और भरोसेमंद पार्टनर माने जाते हैं। ये लोग रिश्ते को दिल से निभाते हैं और पार्टनर से कभी भी झूठ नहीं बोलेते हैं। 

Garima SinghMay 29, 2026 12:38 pm IST
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प्यार में लॉयल होते हैं ये लोग

आज के जमाने में वफादार पार्टनर मिलना जैकपॉट के मिलने जैसा है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी आसान होती है और रिश्ता भी मजबूत होता चला जाता है। आज जानेंगे उन लोगों के बारे में जो प्यार के मामले में सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2, 3 और 6 वाले रिश्ते को दिल से निभाना जानते हैं। आइए इनके बारे में गहराई से जानते हैं।

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मूलांक 2

2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इनका ग्रह स्वामी चंद्रमा है। रिश्ते में ये भरोसे, सम्मान और सच्चाई को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।

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मूलांक 2 वाले होते हैं भावुक

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग काफी इमोशनल होते हैं। ऐसे में अपने पार्टनर की फीलिंग्स को ये बिना कहे भी समझ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे दुनिया ही हर खुशी दें।

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मूलांक 3

लिस्ट में दूसरा नंबर मूलांक 3 वालों का है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होगा। रिश्ते में ये ना सिर्फ ईमानदार होते हैं बल्कि हर जिम्मेदारी दिल से निभाते हैं। रिश्ते में समर्पित होना कोई इनसे सीखें।

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मूलांक 3 पार्टनर को देते हैं सम्मान

किसी भी रिश्ते की नींव ईमानदारी और सम्मान ही है और मूलांक 3 वाले पार्टनर को ये दोनों चीजें बिना किसी एफर्ट के दे पाते हैं। खास बात ये है कि छोटी-छोटी बात पर रिश्ता खराब करने की जगह ये हर चीज समझदारी से संभाल लेते हैं।

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मूलांक 6

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वालों के पास प्यार भी बहुत है और ईमानदारी भी। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है। जिनका जन्म 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होता है।

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केयरिंग होते हैं मूलांक 6 वाले

जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होता है। इन तारीखों में जन्मे लोग प्यार और रिश्ते को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। साथ ही ये अपने पार्टनर का खूब ख्याल रखते हैं।

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झूठ से परहेज करते हैं तीनों मूलांक

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2, 3 और 6 वालों को झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पार्टनर से खुलकर बात करना इन्हें पसंद है। पूरी जिंदगी ये भरोसा बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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