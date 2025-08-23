Numerology Know your lucky color gemstone and symbol from your base Mulank Numerology: मूलांक से जानिए अपना लकी रंग, रत्न और प्रतीक चिह्न!
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व और भविष्य की जानकारी प्राप्त की जाती है। इतना ही नहीं मूलांक के जरिए आप अपना लकी रंग, रत्न और प्रतीक चिह्न के बारे में भी जान सकते हैं।

Dheeraj PalSat, 23 Aug 2025 06:36 PM
मूलांक 1

मूलांक 1 की बात करें, तो इन लोगों के लिए लाल और सुनहरा रंग शुभ होता है और इनके लिए माणिक (रुबी) उनके लिए अच्छा माना जाता है। जबकि प्रतीक चिन्ह के रूप सूर्य और कमल इनके लिए प्रभावी माना जाता है।

मूलांक 2 और 3

मूलांक 2 वालों के लिए शुभ रंग सफेद और हल्का नीला होता है और मोती रत्न इनके लिए शुभ है। वहीं, प्रतीक चिन्ह के रूप में चंद्रमा और शंख इनपर विशेष प्रभाव डालता है। वहीं, मूलांक 3 के लिए शुभ रंग पीला और बैंगनी होता है और रत्न पुखराज होता है। प्रतीक की बात करें, त्रिशूल और वज्र इनके लिए अच्छा माना जाता है।

मूलांक 4-5

मूलांक 4 वालों के लिए शुभ रंग नीला और ग्रे है। इनका लकी रत्न गोमेद है, जबकि भाग्यशाली प्रतीक चिन्ह चौकोर आकृति और पहिया है। मूलांक 5 वालों की बात करें, तो इनका शुभ रंग हरा है और फिरोजी रत्न इनके व्यक्तित्व के लिए एकदम सही माना जाता है। जबकि प्रतीक चिन्ह के रूप में पंख और घड़ी है।

मूलांक 6 और 7

मूलांक 6 वालों का शुभ रंग गुलाबी और सिल्वर होता है। इनका लकी रत्न हीरा होता है। दिल और सितारा इनका प्रतीक चिन्ह होता है। मूलांक 7 के लोगों का लकी कलर समुद्री नीला और सफेद होता है। जबकि शुभ रत्न गोमेद और नीला पुखराज है। बात करें प्रतीक चिन्ह की, तो त्रिकोण औ मछली इनके जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है।

मूलांक 8

मूलांक 8 वालों का शुभ रंग काला और गहरा नीला होता है। नीलम इनका लकी रत्न है। वहीं, तराजू और अष्टकोण इनका प्रतीक चिन्ह होता है।

मूलांक 9

मूलांक 9 वालों का शुभ रंग लाल और मैरून होता है और लकी रत्न मूंगा धारण करना इनके लिए शुभ माना जाता है। जबकि तलवार और सूर्य इनका प्रतीक चिन्ह होता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

