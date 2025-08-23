Numerology: मूलांक से जानिए अपना लकी रंग, रत्न और प्रतीक चिह्न!

मूलांक 2 और 3

मूलांक 2 वालों के लिए शुभ रंग सफेद और हल्का नीला होता है और मोती रत्न इनके लिए शुभ है। वहीं, प्रतीक चिन्ह के रूप में चंद्रमा और शंख इनपर विशेष प्रभाव डालता है। वहीं, मूलांक 3 के लिए शुभ रंग पीला और बैंगनी होता है और रत्न पुखराज होता है। प्रतीक की बात करें, त्रिशूल और वज्र इनके लिए अच्छा माना जाता है।