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Numerology: बिना ट्यूशन के पढ़ाई में झंडे गाड़ते हैं इन तारीखों में जन्मे बच्चे, होता है बुध-गुरु का असर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ खास तारीखों में जन्मे बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। बुध और गुरु ग्रह के प्रभाव के चलते ये हमेशा नई चीजें जल्दी सीख लेते हैं और पढ़ाई में भी ये अच्छा करते हैं।

Garima SinghJun 24, 2026 01:43 pm IST
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पढ़ने-लिखने में तेज होते हैं ये बच्चे

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ खास तारीखों में जन्मे बच्चों का दिमाग बहुत तेज माना जाता है। ये बच्चे नई चीजें जल्दी सीखते हैं और पढ़ाई में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लिस्ट में मूलांक 1, 3 और 5 वाले बच्चे हैं। जानिए इनकी डिटेल्स।

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मूलांक 1

जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है। इन पर सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है जिसके चलते इनमें लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है और ये अपने फैसले सही तरीके से ले पाते हैं।

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खूब होता है कॉन्फिडेंस

मूलांक 1 वाले बच्चों में गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर रखना इन्हें बखूबी आता है। मेहनत के दम पर ये आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते हैं।

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मूलांक 3

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होगा। इनका स्वामी ग्रह गुरु यानी बृहस्पति है और इसी वजह से इन्हें पढ़ाई-लिखाई का खूब शौक होता है।

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पढ़ाई में होते हैं तेज

मूलांक 3 वाले बच्चों को हमेशा नई-नई चीजें सीखना पसंद होता है। ये लोग काफी डिस्प्लिन होते हैं और इन्हें हर सब्जेक्ट का अच्छा खासा ज्ञान होता है।

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मूलांक 5

जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 5 होगा। ऐसे लोगों पर बुध का असर सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से इनकी बुद्धि खूब चलती है।

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सीखने की क्षमता तेज

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 5 वाले बच्चे हर बात बड़ी ही आसानी से समझ लेते हैं। मैथ्स से लेकर केमेस्ट्री से जुड़े सवालों का हल निकालने में इन्हें खूब मजा आता है। वहीं क्रॉफ्ट की चीजें सीखने में भी ये माहिर होते हैं।

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मूलांक 1, 3 और 5 वाले बच्चे होते हैं तेज

मूलांक के अनुसार मूलांक 1, 3 और 5 वाले बच्चे तेज बुद्धि वाले होते हैं। हालांकि सिर्फ बर्थडेट के हिसाब से इस बात को नहीं मानना है। सही मेहनत और गाइडेंस से सफलता किसी को भी मिल सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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