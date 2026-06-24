Numerology: बिना ट्यूशन के पढ़ाई में झंडे गाड़ते हैं इन तारीखों में जन्मे बच्चे, होता है बुध-गुरु का असर

मूलांक 1, 3 और 5 वाले बच्चे होते हैं तेज

मूलांक के अनुसार मूलांक 1, 3 और 5 वाले बच्चे तेज बुद्धि वाले होते हैं। हालांकि सिर्फ बर्थडेट के हिसाब से इस बात को नहीं मानना है। सही मेहनत और गाइडेंस से सफलता किसी को भी मिल सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।