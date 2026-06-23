Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं मासूम, नहीं समझ पाते दूसरों की चालाकी

मूलांक 2, 6 और 7 वालों के लिए खास सलाह

इन तीनों मूलांक के लोगों के लिए बस यही सलाह है कि अच्छा और मासूम होने में कोई बुराई नहीं है। बस किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सतर्क रहेंगे तो धोखे से बचेंगे। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।