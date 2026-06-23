Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं मासूम, नहीं समझ पाते दूसरों की चालाकी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ तारीखों में जन्मे लोग दिल के बहुत साफ और सीधे होते हैं। ये दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और इसलिए कई बार लोगों की चालाकी समझ नहीं पाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इसी वजह से ये शांत और इमोशनल होते हैं। इनका दिल बहुत ही साफ होता है। ये हर किसी में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई इनसे प्यार से बात करें तो उसकी मंशा सही समय पर पहचान नहीं पाते हैं।
जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है उनका मूलांक 6 होता है। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है। ये लोगों को खूब प्यार देते हैं। लोगों की मदद करते हैं और हर रिश्ते को महत्व भी देते हैं। दूसरों की खुशी में ये अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले लोग किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं। इसी वजह से कई बार तेज लोग इनकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जिनका जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है। ये लोग अपनी ही दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं। इनका ग्रह स्वामी केतु है। इन्हें दिखावा और छल-कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है।
इन तीनों मूलांक के लोगों के लिए बस यही सलाह है कि अच्छा और मासूम होने में कोई बुराई नहीं है। बस किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सतर्क रहेंगे तो धोखे से बचेंगे। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।