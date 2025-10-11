इन मूलांक की लड़कियों से करेंगे शादी, तो खुलेगा किस्मत का ताला!

मूलांक 1

आज हम आपको मूलांक 1, 4 और 9 में जन्मी लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए ये लोग जन्मजात नेता, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी होते हैं।