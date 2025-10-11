इन मूलांक की लड़कियों से करेंगे शादी, तो खुलेगा किस्मत का ताला!

आज हम आपको मूलांक 1, 4 और 9 में जन्मी लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए ये लोग जन्मजात नेता, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी होते हैं।
जब किसी पुरुष का विवाह मूलांक 1 की लड़की से होता है, तो उसके जीवन में आत्मबल, प्रतिष्ठा और नई पहचान का प्रकाश फैलता है। ऐसी पत्नी अपने पति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उसके करियर में नई ऊर्जा भर देती है। सूर्य का प्रभाव उसे स्थिरता और सम्मान का वरदान देता है।
जिनकी जन्म तारीख 4, 13 और 22 होता है उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 की लड़कियां राहु ग्रह के प्रभाव में रहती हैं। वे व्यवहारिक, मेहनती और योजनाबद्ध जीवन जीने वाली होती हैं। इनकी सोच व्यावहारिक होती है और ये अपने साथी को धरातल पर टिकाए रखती हैं।
जब किसी पुरुष का विवाह ऐसी महिला से होता है, तो उसके जीवन में स्थिरता और आर्थिक उन्नति आने लगती है। राहु की ऊर्जा व्यक्ति को असंभव परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की क्षमता देती है। इसीलिए, मूलांक 4 की लड़की से विवाह करना जीवन में दिशा और संतुलन लाने वाला साबित होता है।
अब बात करते हैं, मूलांक 9 की लड़कियों के बारे में। जिनकी जन्म तारीख 9, 18 और 28 होता है उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 मंगल ग्रह का अंक है, जो शक्ति, पराक्रम और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। इस मूलांक की महिलाएं ऊर्जावान, साहसी और निडर होती हैं।
ऐसी स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष जीवन में नया आत्मविश्वास, साहस और स्थिरता अनुभव करता है। मंगल का प्रभाव उन्हें हर संघर्ष को जीत में बदलने की क्षमता देता है। यही कारण है कि मूलांक 9 की लड़कियां अपने साथी के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनती हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।