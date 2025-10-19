Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणमां लक्ष्मी को प्रिय है ये मूलांक, जीवन में धन-संपत्ति और ऐश्वर्य की होती है प्राप्ति

मां लक्ष्मी को प्रिय है ये मूलांक, जीवन में धन-संपत्ति और ऐश्वर्य की होती है प्राप्ति

अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ खास तारीखों में जन्म लेने वाले जातकों पर धन की देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आपका जन्म भी उन्हीं तारीखों में हुआ है तो आप काफी भाग्यशाली हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन से हैं वो लोग जिन पर लक्ष्मी जी मेहरबान रहती हैं।

Dheeraj PalSun, 19 Oct 2025 07:37 PM
1/7

मूलांक 6

अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 6 होता है और ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

2/7

बहुत जल्दी करती हैं तरक्की

इनके जीवन में आर्थिक तंगी शायद ही आती है। अगर मेहनत सही दिशा में करें तो ऐसे लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं और अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं।

3/7

धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी

सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। कहते हैं जिस पर भी मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो उसके जीवन में कभी भी धन-संपत्ति और सुख-समृद्धि की कमी नहीं रहती है।

4/7

मां लक्ष्मी का सीधा संबंध

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 6 शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख-सुविधा, ऐश्वर्य, प्रेम और सुंदरता का कारक माना जाता है। मां लक्ष्मी का सीधा संबंध भी धन और ऐश्वर्य से होता है, इसलिए मूलांक 6 वाले लोग मां लक्ष्मी के विशेष प्रिय होते हैं।

5/7

खासियत

यही वजह है कि जिन लोगों का मूलांक 6 होता है, उनके जीवन में धन-संपत्ति, भोग-विलास और ऐशो-आराम की चीजें भरपूर रहती हैं। इनका स्वभाव थोड़ा चुलबुले रहता है। साथ ही ये जहां भी जातें हैं वहां इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का भी शौक रहता है। मूलांक 6 जातक एक जगह कभी टिक कर नहीं रह पाते हैं।

6/7

बेस्ट पार्टनर मूलांक 6

मूलांक 6 वाले जातक यदि किसी के साथ बिजनेस में साझेदारी करना चाहते हैं या फिर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आने चाहते हैं तो भी आपको कम्पैटिबिलिटी देखनी चाहिए। मूलांक 6 वालों की कम्पैटिबिलिटी मूलांक 7 वालों के साथ सबसे अच्छी रहती है। इसके अलावा मूलांक 5 वालों के साथ भी रिश्ते अच्छे रहते हैं।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Numerology