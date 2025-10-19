मां लक्ष्मी को प्रिय है ये मूलांक, जीवन में धन-संपत्ति और ऐश्वर्य की होती है प्राप्ति

खासियत

यही वजह है कि जिन लोगों का मूलांक 6 होता है, उनके जीवन में धन-संपत्ति, भोग-विलास और ऐशो-आराम की चीजें भरपूर रहती हैं। इनका स्वभाव थोड़ा चुलबुले रहता है। साथ ही ये जहां भी जातें हैं वहां इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का भी शौक रहता है। मूलांक 6 जातक एक जगह कभी टिक कर नहीं रह पाते हैं।