अंक ज्योतिष: ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं इस मूलांक की लड़कियां, होती हैं सब की चहेती

ऐसे में आज हम एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें जन्मीं लड़कियां काफी भाग्यशाली होती हैं और वो जिस भी घर ब्याही जाती हैं यानि ससुराल, उसको स्वर्ग बना देती हैं। यह मूलांक 3 है।
ऐसे जातक जिनका जन्म किसी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है, जो सभी ग्रहों के गुरु कहलाते हैं। इस मूलांक की बेटियां का जज्बा काबिले तारीफ होता है।
अंक ज्योतिष के मुताबिक इस तारीख में जन्मी लड़कियां पिता के लिए तो लकी होती ही हैं, साथ ही जिस ससुराल में जाती हैं स्वर्ग बना देती हैं। इन बेटियों के जन्म के बाद घर में धन-दौलत और सुख-शांति की कमी नहीं होती है।
मूलांक 3 की लड़कियां किस्मत की धनी होती हैं। दरअसल, मूलांक 3 के स्वामी गुरु हैं और इस प्रभाव से इनके जीवन में बहुत सुख-सौभाग्य रहता है। पिता के हर छोटे-बड़े काम को अपने काम का हिस्सा मानती हैं। किसी भी हालात में अपने पिता का मान नहीं घटने देते हैं।
मूलांक 3 की लड़कियों का दांपत्य जीवन बेहद सुखमय होता है। ये जितना पिता के लिए लकी होती हैं, उतनी ही पति के लिए भी। इस मूलांक की लड़कियां एक बार जो ठान लेती हैं तो करके ही दम लेती हैं।
इस मूलांक की बेटियां अपने व्यक्तित्व से किसी को भी आकर्षित कर लेती हैं। करियर की बात करें, तो मूलांक 3 की लड़कियां करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं। साथ ही इन पर मां लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। साथ ही, हालातों को भी बदलने की क्षमता रखती हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।