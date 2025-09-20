Numerology Girls with this mulank 3 turn their inlaws home into heaven and are loved by all अंक ज्योतिष: ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं इस मूलांक की लड़कियां, होती हैं सब की चहेती
अंक ज्योतिष का भी विशेष महत्व होता है। यह मूलांक पर आधारित होता है। सभी मूलांक पर किसी न किसी ग्रह का अधिपत्य रहता है, जिसका प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। मूलांक के आधार पर ही जातक का स्वभाव, व्यक्तित्व और उसके भविष्यफल के बारे में बताया जाता है।

Dheeraj PalSat, 20 Sep 2025 10:51 AM
मूलांक 3 की लड़कियां

ऐसे में आज हम एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें जन्मीं लड़कियां काफी भाग्यशाली होती हैं और वो जिस भी घर ब्याही जाती हैं यानि ससुराल, उसको स्वर्ग बना देती हैं। यह मूलांक 3 है।

जन्म तारीख

ऐसे जातक जिनका जन्म किसी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है, जो सभी ग्रहों के गुरु कहलाते हैं। इस मूलांक की बेटियां का जज्बा काबिले तारीफ होता है।

पिता के लिए लकी

अंक ज्योतिष के मुताबिक इस तारीख में जन्मी लड़कियां पिता के लिए तो लकी होती ही हैं, साथ ही जिस ससुराल में जाती हैं स्वर्ग बना देती हैं। इन बेटियों के जन्म के बाद घर में धन-दौलत और सुख-शांति की कमी नहीं होती है।

किस्मत की धनी

मूलांक 3 की लड़कियां किस्मत की धनी होती हैं। दरअसल, मूलांक 3 के स्‍वामी गुरु हैं और इस प्रभाव से इनके जीवन में बहुत सुख-सौभाग्‍य रहता है। पिता के हर छोटे-बड़े काम को अपने काम का हिस्सा मानती हैं। किसी भी हालात में अपने पिता का मान नहीं घटने देते हैं।

सुखमय होता है दांपत्य जीवन

मूलांक 3 की लड़कियों का दांपत्य जीवन बेहद सुखमय होता है। ये जितना पिता के लिए लकी होती हैं, उतनी ही पति के लिए भी। इस मूलांक की लड़कियां एक बार जो ठान लेती हैं तो करके ही दम लेती हैं।

करियर

इस मूलांक की बेटियां अपने व्यक्तित्व से किसी को भी आकर्षित कर लेती हैं। करियर की बात करें, तो मूलांक 3 की लड़कियां करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं। साथ ही इन पर मां लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। साथ ही, हालातों को भी बदलने की क्षमता रखती हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

