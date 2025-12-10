अंक ज्योतिष: दिमाग के मामले में सबको पीछे कर देती हैं इन मूलांक की लड़कियां, जानें खूबियां

मूलांक 7

मूलांक 7 की लड़कियां भी बेहद अलग होती है। अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर किसी महिला का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 7 होगा। मूलांक 7 का संबंध ग्रह केतु ग्रह से होता है। यह अंक रहस्य, आत्मिक शक्तियों और गहराई का प्रतीक माना जाता है। मूलांक 7 वाली महिलाएं साहसी और आत्मनिर्भर होती हैं। ये महिलाएं दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करती हैं।