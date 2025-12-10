अंक ज्योतिष: दिमाग के मामले में सबको पीछे कर देती हैं इन मूलांक की लड़कियां, जानें खूबियां

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 3, मूलांक 6 और मूलांक 7 की लड़कियों के काम करने का तरीका, सोचने का स्तर बिल्कुल सटीक होता है, वे अपने आसपास के लोगों पर पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। चलिए इन मूलांक में जन्मीं लड़कियों की खूबियां जानते हैं।
अंक ज्योतिष के मुताबिक, जिन महिलाओं का जन्म 3, 12 और 21 तारीक को होता है उनका मूलांक 3 होता है। यह महिलाएं बेहद अनुशासित, आत्मविश्वासी होती हैं। इस मूलांक की महिलाएं हर स्थिति को अच्छे से संभालना जानती हैं। इसी वजह से वह अपने आसपास के माहौल को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर लेती हैं।
अंक ज्योतिष के मुताबिक, बोलने के तरीके और आवाज से मूलांक 3 की लड़कियों के पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। मूलांक 3 की लड़कियां किसी भी तरह का काम हो या कोई योजना बनानी हो ये पूरी रणनीति के साथ इस काम को पूरा करती हैं, जिससे इनकी गहरी सोच और शातिर अंदाज का पता चलता है।
मूलांक 6 में जन्मी लड़कियों का स्वभाव भी अलग होता है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिनका जन्म 6,15 और 24 तारीख को होता है उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 की महिलाएं आकर्षण और शातिर दिमाग का बहुत अच्छा मेल होती हैं। इस अंक का स्वामी ग्रह शुक्र है। इस ग्रह से प्रभावित होने के कारण ये महिलाएं न सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बैलेंस और व्यावहारिक होती हैं।
मूलांक 6 की लड़कियां कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेतीं, बल्कि हर बात का तर्क रखती हैं और इसे लाभकारी नजरिए से देखती हैं। इनके निर्णय इतने चुपचाप और सटीक होते हैं कि लोग समझने से पहले ही उनकी बातों में आ जाते हैं। इसलिए 6 मूलांक वाली महिलाएं अपना काम निकालना अच्छे से जानती हैं।
मूलांक 7 की लड़कियां भी बेहद अलग होती है। अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर किसी महिला का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 7 होगा। मूलांक 7 का संबंध ग्रह केतु ग्रह से होता है। यह अंक रहस्य, आत्मिक शक्तियों और गहराई का प्रतीक माना जाता है। मूलांक 7 वाली महिलाएं साहसी और आत्मनिर्भर होती हैं। ये महिलाएं दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करती हैं।
मूलांक 7 की महिलाएं बहुत तेज दिमाग और इंट्रोवर्ट होती हैं। इनके सोचने का तरीका अन्य लोगों से काफी अलग होता है। इतना ही नहीं इनकी छठी इंद्रिय इतनी प्रबल होती है कि ये सामने वाले के इरादों को पहले ही भांप लेती हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।