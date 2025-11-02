Hindustan Hindi News
Numerology: इस तारीख को जन्मी लड़कियों में होती है लीडरशिप क्वालिटी, जानें अन्य खूबियां

Numerology: अंक ज्योतिष के जरिए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि को जानकर उसके भविष्य और स्वभाव के बारे में पता लगाया जाता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 से लेकर 9 तक के भाग्य और जीवन का वर्णन मिलता है, जिसे जन्मतिथि के कुल योग से निकाला जाता है। 

Dheeraj PalSun, 2 Nov 2025 02:20 PM
मूलांक 1

ऐसे में आज हम आपको एक कुछ ऐसे तारीख के बारे में जानेंगे जिनमें जन्मी लड़कियों में लीडरशिप क्वालिटी रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 की।

जन्मतारीख और स्वामी ग्रह

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 1 होता है। इस अंक के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, जिसे मान-सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है।

लीडरशिप क्वालिटी

ऐसे में ये सभी चीजें मूलांक 1 जीवन और स्वभाव में भी नजर आती हैं। इस मूलांक की लड़कियों में लीडरशिप क्वालिटी भरी होती है और यह किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करती हैं।

खासियत

मूलांक 1 की लड़कियां अपनी चतुराई और समझदारी से किसी भी परिस्थिति को आसानी से संभाल लेती हैं। साथ ही ये जीवन में खूब मान-सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल होती है।

खूब कमाती हैं पैसा

ये जिस भी क्षेत्र में जाती हैं वहां सफलता जरूर हासिल करती हैं। इन स्त्रियों को जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये खूब धन कमाती हैं।

बेहद सुंदर और आत्मवीश्विसी

मूलांक 1 की लड़कियां बेहद सुंदर, आकर्षक और आत्मविश्वासी होती हैं। ये गंभीर स्वभाव की होती हैं इसलिए इन्हें कोई आसानी से परेशान नहीं कर सकता। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और ये सदैव सफलता की ओर अग्रसर रहती हैं।

अन्य खूबियां

मूलांक 1 की महिलाएं अपने दम पर उच्च पदों तक पहुंचती हैं। अपने ऑफिस में ये बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करती हैं। ये ना तो गलत तरीके से धन कमाना पसंद करती हैं और ना ही बेवजह पैसे खर्च करती हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

