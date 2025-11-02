Numerology: इस तारीख को जन्मी लड़कियों में होती है लीडरशिप क्वालिटी, जानें अन्य खूबियां

जन्मतारीख और स्वामी ग्रह

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 1 होता है। इस अंक के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, जिसे मान-सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है।