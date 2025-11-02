Numerology: इस तारीख को जन्मी लड़कियों में होती है लीडरशिप क्वालिटी, जानें अन्य खूबियां

ऐसे में आज हम आपको एक कुछ ऐसे तारीख के बारे में जानेंगे जिनमें जन्मी लड़कियों में लीडरशिप क्वालिटी रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 की।
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 1 होता है। इस अंक के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, जिसे मान-सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है।
ऐसे में ये सभी चीजें मूलांक 1 जीवन और स्वभाव में भी नजर आती हैं। इस मूलांक की लड़कियों में लीडरशिप क्वालिटी भरी होती है और यह किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करती हैं।
मूलांक 1 की लड़कियां अपनी चतुराई और समझदारी से किसी भी परिस्थिति को आसानी से संभाल लेती हैं। साथ ही ये जीवन में खूब मान-सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल होती है।
ये जिस भी क्षेत्र में जाती हैं वहां सफलता जरूर हासिल करती हैं। इन स्त्रियों को जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये खूब धन कमाती हैं।
मूलांक 1 की लड़कियां बेहद सुंदर, आकर्षक और आत्मविश्वासी होती हैं। ये गंभीर स्वभाव की होती हैं इसलिए इन्हें कोई आसानी से परेशान नहीं कर सकता। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और ये सदैव सफलता की ओर अग्रसर रहती हैं।
मूलांक 1 की महिलाएं अपने दम पर उच्च पदों तक पहुंचती हैं। अपने ऑफिस में ये बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करती हैं। ये ना तो गलत तरीके से धन कमाना पसंद करती हैं और ना ही बेवजह पैसे खर्च करती हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।