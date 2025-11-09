दिल नहीं दिमाग से फैसला लेती हैं इस मूलांक की लड़कियां, कभी नहीं होती हैं परेशान

चंद्र को मजबूत करें

सोमवार को शिव पूजा, 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र 21 बार जपें। सफेद चंदन तिलक लगाएं, दूध-चावल दान करें। सफेद या हल्के रंग पहनें। ये उपाय मूड स्विंग कम करेंगे, फैसले तेज होंगे और मानसिक शांति मिलेगी। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।