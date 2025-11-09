Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणदिल नहीं दिमाग से फैसला लेती हैं इस मूलांक की लड़कियां, कभी नहीं होती हैं परेशान

दिल नहीं दिमाग से फैसला लेती हैं इस मूलांक की लड़कियां, कभी नहीं होती हैं परेशान

अंक ज्योतिष में मूलांक 2 चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है और 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मी लड़कियां इस श्रेणी में आती हैं। ये लड़कियां दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेती हैं और किसी भी तरह की भावनाओं में बहती नहीं हैं। आइए जानें इनकी खासियतें, कमियां, करियर, प्रेम और उपाय ताकि जीवन और मजबूत बने।

Navaneet RathaurSun, 9 Nov 2025 02:17 PM
चंद्र का प्रभाव

मूलांक 2 पर चंद्र का पूर्ण प्रभाव पड़ता है जो मन, कल्पना और संवेदनशीलता का कारक है। ये लड़कियां भावुक लगती हैं लेकिन फैसले हमेशा तर्कसंगत लेती हैं। चंद्र इन्हें अंतर्ज्ञान देता है, जिससे सही समय पर सही कदम उठाती हैं। इनका व्यक्तित्व शांत, आकर्षक और रहस्यमय होता है, जो सभी को प्रभावित करता है।

भावना नहीं, तर्क से चलती हैं

मूलांक 2 की लड़कियां दिल की कम दिमाग की ज्यादा सुनती हैं। रिश्ते, करियर या निवेश – हर फैसला सोच-समझकर लेती हैं। जल्दबाजी में गलती नहीं करती हैं। इनकी यह आदत परेशानियों से बचाती है और सफलता दिलाती है। भावुक दिखने के बावजूद ये अंदर से मजबूत होती हैं।

शांत स्वभाव

चाहे कितनी बड़ी समस्या आए, ये लड़कियां घबराती नहीं हैं और शांत मन से समाधान निकालती हैं। चंद्र की शीतलता इनमें धैर्य भरती है। लोग इनकी सलाह लेते हैं, क्योंकि ये बिना पक्षपात के सही राय देती हैं। इनका शांत स्वभाव घर-परिवार में संतुलन बनाए रखता है।

सकारात्मक गुण

मूलांक 2 की लड़कियां कल्पनाशील, रचनात्मक और दूसरों की भावनाएं समझने वाली होती हैं। ये लड़िकियां कला, लेखन, शिक्षण या मनोविज्ञान के क्षेत्र में सफल होती हैं। रिश्तों के मामले में मूलांक 2 की लड़कियां वफादार और परिवार की देखभाल करने वाली होती हैं। इनकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, ताकत है।

कमियां और चुनौतियां

चंद्र की अस्थिरता से ये लड़कियां मूडी हो जाती हैं और इनका मन बदलता रहता है। कई बार यह फैसले में देरी कर देती हैं। अत्यधिक संवेदनशीलता से छोटी बातें दिल पर ले लेती हैं। कभी-कभी अकेलापन महसूस करती हैं। स्वास्थ्य में पेट या मानसिक तनाव की समस्या रह सकती है।

करियर और प्रेम जीवन

करियर की बात करें, तो ये शिक्षक, लेखक, डिजाइनर, नर्स या काउंसलर बनकर सफल होती हैं। प्रेम में वफादार लेकिन जल्दी विश्वास नहीं करती हैं। विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन साथी समझदार मिलता है। परिवार की जिम्मेदारी निभाने में माहिर होती हैं।

चंद्र को मजबूत करें

सोमवार को शिव पूजा, 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र 21 बार जपें। सफेद चंदन तिलक लगाएं, दूध-चावल दान करें। सफेद या हल्के रंग पहनें। ये उपाय मूड स्विंग कम करेंगे, फैसले तेज होंगे और मानसिक शांति मिलेगी। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

