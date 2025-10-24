Hindustan Hindi News
खूबसूरत होने के साथ ही दिमाग से काफी तेज होती हैं इन तारीखों को जन्मी लड़कियां

अंक ज्योतिष में मूलांक 6 शुक्र ग्रह से जुड़ा है। 6, 15 या 24 तारीख को जन्मी लड़कियां खूबसूरती और बुद्धि का अनोखा मेल होती हैं। शुक्र का प्रभाव इन्हें ग्लैमरस, प्रेममयी और समझदार बनाता है। ये रिश्तों में संतुलन रखती हैं, करियर में सफल और जीवन में खुश रहती हैं। आइए जानें इनके खास गुण।

Navaneet RathaurFri, 24 Oct 2025 03:52 PM
मूलांक 6 की खूबसूरती

मूलांक 6 वाली लड़कियां प्राकृतिक रूप से खूबसूरत होती हैं। इनकी त्वचा चमकदार, बाल घने और आंखें आकर्षक होती हैं। शुक्र का प्रभाव इनकी सुंदरता को लंबे समय तक बनाए रखता है। इस मूलांक की लड़कियां अपने फैशन सेंस और अच्छे ड्रेसिंग से लोगों को काफी इंप्रेस कर देती हैं।

समझदार और दिमाग से तेज

6, 15 और 24 तारीख को जन्मी लड़कियां दिमाग से बेहद तेज होती हैं। ये हर स्थिति में सही निर्णय लेती हैं। घर-परिवार, करियर या रिश्तों में संतुलन बनाए रखती हैं। लोग इनकी सलाह मानते हैं। रणनीति बनाना, समस्या सुलझाना और लोगों को जोड़ना इनकी खासियत है। शुक्र इन्हें भावनात्मक बुद्धि भी देता है।

करियर में सफलता

मूलांक 6 वाली लड़कियां फैशन, ब्यूटी, आर्ट, बिजनेस, टीचिंग, हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्र में सफल होती हैं। ये लीडरशिप में आगे रहती हैं। बॉस बनना या अपना बिजनेस चलाना इनके लिए आसान काम है। टीम मैनेजमेंट के साथ क्लाइंट डीलिंग में माहिर ये लड़कियां अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग से करियर में काफी ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं।

प्रेम और रिश्ते

मूलांक 6 वाली लड़कियां रोमांटिक पार्टनर होती हैं। ये प्यार, देखभाल और सम्मान देती हैं। रिश्तों में समझदारी से काम लेती हैं। विवाह के बाद घर को स्वर्ग बनाती हैं। परिवारिक सुख के साथ ही इस मूलांक की लड़कियों को संतान सुख भी आसानी से मिल जाता है।

मूलांक 6 के जातकों के लिए उपाय

मूलांक 6 की महिलाओं को शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस मूलांक की लड़कियों को सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, आटा, दूध और दही आदि का दान करना लाभकारी होता है।

शुभ रंग, दिन और रत्न

मूलांक 6 के जातकों के लिए शुक्रवार सबसे ज्यादा शुभ दिन होता है। रंग की बात करें, तो इनके लिए सफेद, गुलाबी और हल्का नीला शुभ होता है। इस मूलांक के लोगों को हीरा, ओपल या जर्कन धारण करना फलदायी होता है।

6, 15, 24 तारीख को जन्मी लड़कियां

मूलांक 6 वाली लड़कियां खूबसूरती, बुद्धि, प्रेम और सफलता का जीता-जागता उदाहरण हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होती हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

