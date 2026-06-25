Numerology: स्टॉकर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, कहीं आपका Ex तो नहीं ले रहा चोरी-छिपे जानकारी?

मूलांक 4

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का संबंध सीधे तौर पर राहु से है। इस ग्रह को रहस्य और खोजबीन से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इससे जुड़े लोग सोशल मीडिया पर पुरानी से पुरानी पोस्ट को आसानी से खंगाल लेते हैं।