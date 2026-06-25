Numerology: स्टॉकर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, कहीं आपका Ex तो नहीं ले रहा चोरी-छिपे जानकारी?

क्या आपका Ex आज भी आपकी प्रोफाइल देखता है? न्यूमेरेलॉजी के अनुसार राहु, केतु और चंद्रमा से जुड़े कुछ मूलांक के लोग बहुत खोजी स्वभाव के माने जाते हैं। ऐसे में ये लोग अपने से जुड़े हर किसी व्यक्ति की खोज खबर रखते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर किन तारीखों पर जन्मे लोग स्टॉकर हो सकते हैं?
जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक का ग्रह स्वामी चंद्रमा है जोकि मन और भावनाओं से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में मूलांक 2 वाले लोग जिनसे भी जुड़ जाते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं।
चंद्रमा के की एनर्जी की वजह से मूलांक 2 वाले लोग काफी इमोशनल होते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी व्यक्ति से ज्यादा लगाव होने की वजह से ये उसकी प्रोफाइल या फिर स्टोरी के साथ-साथ ऑनलाइन एक्टिविटी को बार-बार देख सकते हैं।
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का संबंध सीधे तौर पर राहु से है। इस ग्रह को रहस्य और खोजबीन से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इससे जुड़े लोग सोशल मीडिया पर पुरानी से पुरानी पोस्ट को आसानी से खंगाल लेते हैं।
मूलांक 4 वालों पर राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से ये लोग हर बात को बहुत ही गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। इन्हें हर छोटी-छोटी चीज नोटिस करने की आदत होती है।
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 होगा जोकि केतु से जुड़ा हुआ है। केतु के चलते ये हर चीज की बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं और कम बोलते हैं।
केतु के प्रभाव से मूलांक 7 वाले ज्यादा सवाल-जवाब किए ही लोगों की हर एक बात और हिंट को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में इन्हें बहुत अच्छा ऑब्जर्वर भी माना जाता है।
न्यूमेरेलॉजी की ओर से सिर्फ एक संकेत मिल सकता है लेकिन हर एक चीज व्यक्ति के आसपास के माहौल और रिश्ते पर भी निर्भर करती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।