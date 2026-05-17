Numerology: आपके मूलांक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जानें किससे मिल सकता है धोखा

मूलांक 9 का दुश्मन

जिनका जन्म 9, 18 और 27 तारीख को होता है उनका मूलांक 9 होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इनका दुश्मन मूलांक 4 और 2 माना जाता है। कहा जाता है कि इनके बीच छोटी-छोटी बातों पर भी टकराव हो सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।