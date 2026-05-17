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Numerology: आपके मूलांक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जानें किससे मिल सकता है धोखा

Numerology Enemies: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार हर मूलांक के कुछ दुश्मन मूलांक होते हैं। जानें मूलांक 1 से 9 तक किनके बीच सबसे ज्यादा टकराव की स्थिति बनती है? मूलांक के हिसाब से जानें आपकी किससे नहीं बनने वाली है या फिर आपका दुश्मन कौन है?

Garima SinghMay 17, 2026 08:34 am IST
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मूलांक से ऐसे पता करें कौन है आपका दुश्मन?

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार हर मूलांक का स्वभाव अलग होता है। जैसे कुछ नंबर एक-दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं तो वहीं कुछ मूलांकों के बीच ज्यादा टकराव और मतभेद देखने को मिलते हैं। जानें आपका मूलांक किन नंबरों के साथ सबसे कम तालमेल रखता है और क्यों इन्हें दुश्मन अंक के रूप में जाना जाता है?

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मूलांक 1 का दुश्मन

1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 1 के होते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इनका दुश्मन मूलांक 8 माना जाता है। कहा जाता है कि दोनों के स्वभाव में काफी टकराव होता रहता है जिससे इनके बीत मनमुटाव होता है।

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मूलांक 2 का दुश्मन

किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 2 के होते हैं। न्यूमेरेलॉजी में इनका दुश्मन मूलांक 8, 4 और 9 को कहा जाता है। दरअसल इन मूलांकों के साथ मूलांक 2 के विचार सही से मिल नहीं पाते हैं।

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मूलांक 3 का दुश्मन

जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 3 होगा। न्यूमेरेलॉजी में इनका दुश्मन मूलांक 6 माना गया है। दोनों की सोच और पसंद काफी अलग होती है। जिस वजह से इनके बीच कभी भी ठीक से तालमेल नहीं बिठ पाता है।

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मूलांक 4 का दुश्मन

4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 4 के होते हैं। इनका दुश्मन मूलांक 9, 2 और 8 माना जाता है। इनके बीच अक्सर बहस और मतभेद बढ़ सकते हैं। ऐसे में मूलांक 4 वालों को इन पर भरोसा करने से बचना चाहिए क्योंकि ये कभी भी भरोसा तोड़ सकते हैं।

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मूलांक 5 का दुश्मन

5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 5 के होते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इनका कोई बड़ा दुश्मन मूलांक नहीं होता है क्योंकि ये जल्दी सबके साथ घुलमिल जाते हैं।

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मूलांक 6 का दुश्मन

6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 6 के होते हैं। इनका दुश्मन मूलांक 3 माना जाता है। दोनों की सोच और जीवन जीने का तरीका काफी अलग माना जाता है।

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मूलांक 7 का दुश्मन

7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 7 के होते हैं। न्यूमेरेलॉजी में 8 और 9 को इनके दुश्मन मूलांक माना जाता है। मूलांक 7 वालों के साथ इनके स्वभाव आसानी से मैच नहीं करते हैं जिस वजह से दिक्कत होती है।

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मूलांक 8 का दुश्मन

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 8 के होते हैं। इनका दुश्मन मूलांक 1, 2 और 4 होता है। इन मूलांक के लोगों के साथ 8 वालों का रिश्ता हमेशा तनाव भरा ही रहता है।

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मूलांक 9 का दुश्मन

जिनका जन्म 9, 18 और 27 तारीख को होता है उनका मूलांक 9 होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इनका दुश्मन मूलांक 4 और 2 माना जाता है। कहा जाता है कि इनके बीच छोटी-छोटी बातों पर भी टकराव हो सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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