Numerology: उलझी होती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की लवलाइफ, वजह हैं राहु-केतु और शनि

शुक्रवार को करें ये उपाय

अगर आप चाहते हैं कि लवलाइफ की उलझनें कम हो तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं। इसके अलावा आप अपने हथेली के वीनस प्वाइंट पर इत्र लगाना शुरू करें। ये उपाय भी शुक्रवार के दिन ही करना सही होगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।