Numerology: उलझी होती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की लवलाइफ, वजह हैं राहु-केतु और शनि

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ तारीखों में जन्मे लोगों की लवलाइफ में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार नेचर, अलग सोच और रिश्ते को निभाने के अंदाज को इसके पीछे की वजह माना जाता है। जानिए आखिर किन तारीखों में जन्मे लोगों की लवलाइफ अक्सर उलझी हुई होती है?
जिनका जन्म 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है उनका मूलांक 4 होता है। ये लोग दिल से प्यार करते हैं लेकिन राहु की एनर्जी की वजह से ये काफी रहस्यमयी होते हैं। अचानक से इनका मूड और नेचर बदल जाता है जोकि पार्टनर की समझ से कई बार परे भी हो सकती है। ऐसे में गलतफहमियां पैदा होती हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जिनका जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है उनका मूलांक 7 होता है। ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। वहीं रिश्ते में ये काफी कुछ उम्मीद करने लगते हैं। ऐसे में जब इनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो केतु की एनर्जी के चलते ये खुद को हर किसी से दूर करने लगते हैं।
8, 17 या फिर 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है। रिश्ते में ये लोग लॉयल बहुत होते हैं। हालांकि अपनी फीलिंग्स का इजहार ये ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सामने वाला व्यक्ति इन्हें गलत समझ लेता है और दूरियों के बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं।
कोई बात परेशान करें तो उसे दिल में रखने की बजाय पार्टनर के साथ शेयर करना जरूरी है। किसी भी रिश्ते में भरोसा और धैर्य रखना बहुत ही मायने रखता है क्योंकि इससे कई गलतफहमियों से बचा जा सकता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4, 7 और 8 वालों को अपनी बात मनमाने की जिद नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप सामने वाले की भी सुनें और छोटी-छोटी बात पर नाराज ना हो। सम्मान और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। यही दो चीजें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं।
अगर आप चाहते हैं कि लवलाइफ की उलझनें कम हो तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं। इसके अलावा आप अपने हथेली के वीनस प्वाइंट पर इत्र लगाना शुरू करें। ये उपाय भी शुक्रवार के दिन ही करना सही होगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।