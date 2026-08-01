Numerology: इन 2 मूलांक वालों की जोड़ी मानी जाती है सबसे खास! दोस्ती हो या पार्टनरशिप, हर रिश्ते में निभाते हैं साथ

रिश्तों में सफलता का राज

मूलांक 5 और 9 की जोड़ी इसलिए खास मानी जाती है, क्योंकि इनमें आजादी और वफादारी दोनों मौजूद हैं। एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार करना और मजबूत पक्षों का सम्मान करना ही इनके रिश्ते को लंबे समय तक निभाता है। चाहे दोस्ती हो या पार्टनरशिप, ये दोनों अंक हर स्थिति में साथ निभाने की क्षमता रखते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, यही मेल सबसे सहज और शक्तिशाली जोड़ियों में गिना जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।