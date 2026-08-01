Numerology: इन 2 मूलांक वालों की जोड़ी मानी जाती है सबसे खास! दोस्ती हो या पार्टनरशिप, हर रिश्ते में निभाते हैं साथ

मूलांक 5 का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, चतुराई और संवाद का प्रतीक माना जाता है। मूलांक 9 का स्वामी मंगल है, जो ऊर्जा, साहस और जुनून का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों अंक साथ आते हैं तो बुद्धि और शक्ति का बेहतरीन संतुलन बनता है। बुध की चतुराई मंगल की तेज ऊर्जा को सही दिशा देती है और मंगल बुध को हिम्मत प्रदान करता है। यही कारण है कि इनकी जोड़ी में गति और समझ दोनों मौजूद रहते हैं।
मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से मिलनसार और बदलाव पसंद करने वाले होते हैं। ये किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाते हैं और नई बातें सीखने में रुचि रखते हैं। इनकी बातचीत में आकर्षण होता है और ये दूसरों को सहज महसूस कराते हैं। स्वतंत्रता इन्हें बहुत प्यारी होती है, इसलिए ये किसी तरह की पाबंदी पसंद नहीं करते हैं। इनका खुला और लचीला स्वभाव रिश्तों को हल्का और आनंदमय बनाता है।
मूलांक 9 वाले स्वभाव से थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन बेहद वफादार होते हैं। इनमें लीड करने की अद्भुत क्षमता होती है और ये मुश्किल समय में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। ये अपने करीबियों की रक्षा करने वाले स्वभाव के होते हैं। इनकी ऊर्जा और साहस रिश्तों में मजबूती लाता है। जब ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो पूरा समर्पण के साथ निभाते हैं।
मूलांक 5 को अपनी आजादी बहुत प्यारी है और मूलांक 9 कभी किसी पर अनावश्यक पाबंदी नहीं लगाता। दोनों एक-दूसरे के काम और सोच का सम्मान करते हैं। मुश्किल वक्त में ये एक-दूसरे के सबसे मजबूत सहारे बनकर खड़े रहते हैं। इनकी दोस्ती बिना शर्त होती है। यही वजह है कि ये जोड़ी जीवनभर के अच्छे दोस्तों की मिसाल बन जाती है और हर रिश्ते में सहजता बनाए रखती है।
दोस्ती के अलावा बिजनेस या काम की पार्टनरशिप में भी ये दोनों अंक अच्छे साबित होते हैं। मूलांक 5 नए आइडिया और लचीलापन लाता है, जबकि मूलांक 9 उसे अमल में लाने की ताकत देता है। दोनों की ऊर्जा एक-दूसरे की कमी को पूरा करती है। जब ये साथ काम करते हैं, तो निर्णय लेने और आगे बढ़ने में संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि कई बार इन्हें पावर कपल कहा जाता है।
मूलांक 9 वालों के लिए मूलांक 1 और मूलांक 3 वाले व्यक्ति भी जबरदस्त पार्टनर साबित होते हैं। इन अंकों में भी ऊर्जा और सकारात्मकता का मेल होता है। साथ ही मूलांक 9 वालों की अपने ही अंक यानी दूसरे 9 नंबर वालों के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। एक जैसी ऊर्जा और विचार होने से दोस्ती या बिजनेस पार्टनरशिप में समझ आसानी से बन जाती है।
मूलांक 9 वालों को मूलांक 2 और मूलांक 7 के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। मूलांक 2 बहुत संवेदनशील होते हैं, जबकि 9 वाले तेज और कभी-कभी गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं। मूलांक 7 गहराई से सोचने वाले होते हैं, जिससे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इन अंकों के साथ धैर्य और समझदारी से व्यवहार रखना जरूरी होता है।
मूलांक 5 और 9 की जोड़ी इसलिए खास मानी जाती है, क्योंकि इनमें आजादी और वफादारी दोनों मौजूद हैं। एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार करना और मजबूत पक्षों का सम्मान करना ही इनके रिश्ते को लंबे समय तक निभाता है। चाहे दोस्ती हो या पार्टनरशिप, ये दोनों अंक हर स्थिति में साथ निभाने की क्षमता रखते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, यही मेल सबसे सहज और शक्तिशाली जोड़ियों में गिना जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।