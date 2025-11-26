Numerology: अफसर बनकर मां-बाप नाम रोशन करते हैं इस मूलांक के बच्चे, भाग्य भी देता है साथ!

मूलांक 3

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 3 के जातक बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज होते हैं। किसी भी माह की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 3 होता है। जिन बच्चों का मूलांक 3 होता है, उनका प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति है, जिसे गुरु भी कहा जाता है। यही वजह है कि ये बच्चे ज्ञान के मामले में बहुत आगे रहते हैं।