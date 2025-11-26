Numerology: अफसर बनकर मां-बाप नाम रोशन करते हैं इस मूलांक के बच्चे, भाग्य भी देता है साथ!

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 3 के जातक बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज होते हैं। किसी भी माह की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 3 होता है। जिन बच्चों का मूलांक 3 होता है, उनका प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति है, जिसे गुरु भी कहा जाता है। यही वजह है कि ये बच्चे ज्ञान के मामले में बहुत आगे रहते हैं।
मूलांक 3 के लोग किसी भी चीज को जल्दी समझ जाते हैं और चीजों को याद करने की इनकी क्षमता भी कमाल की होती है। ऐसे बच्चे अपनी समझ और होशियारी से अपने माता-पिता का नाम भी रोशन करते हैं।
उनका दिमाग शहंशाह की तरह चलता है और काम करने में भी बहुत सक्षम होता है। मेहनत करने का जो हौसला और साहस इन्हें जन्म से मिलता है, वह इन्हें किसी मुश्किल काम में भी पीछे नहीं हटने देता।
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 3 के बच्चे बहुत उत्साही और जिज्ञासु होते हैं। अगर कुछ नया सीखने को मिले तो तुरंत उसमें हाथ डाल देते हैं। पढ़ाई के अलावा इनकी क्रिएटिविटी भी कमाल की होती है, फिर चाहे वह लिखाई हो, ड्रॉइंग हो या कोई और टैलेंट।
लेकिन इन बच्चों को सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर सही तरीके से उनका मार्गदर्शन किया जाए और उनकी मेहनत की सराहना की जाए, तो यह बच्चे बड़े होकर अपने माता-पिता और परिवार का नाम ऊंचा करते हैं।
मूलांक 3 के बच्चे अक्सर पुलिस, आर्मी या प्रशासनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और बड़े अफसर भी बनते हैं।
मूलांक 3 वाले लोग काफी स्वाभिमानी होते हैं। हालांकि कई बार इन्हें घमंडी मान लिया जाता है। ये हर बात तर्क के आधार पर करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। इनके ज्ञान का लेवल, सामान्य लोगों से बहुत ऊंचा होता है जिससे अक्सर घमंड मान लिया जाता है।
