Numerology: अफसर बनकर मां-बाप नाम रोशन करते हैं इस मूलांक के बच्चे, भाग्य भी देता है साथ!

Numerology: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के आधार पर सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। आज हम उन मूलांक वाले छात्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज होते हैं और बड़े होकर मां-बाप का नाम खूब रोशन करते हैं।

Dheeraj PalWed, 26 Nov 2025 04:10 PM
मूलांक 3

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 3 के जातक बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज होते हैं। किसी भी माह की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 3 होता है। जिन बच्चों का मूलांक 3 होता है, उनका प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति है, जिसे गुरु भी कहा जाता है। यही वजह है कि ये बच्चे ज्ञान के मामले में बहुत आगे रहते हैं।

माता-पिता का नाम रोशन

मूलांक 3 के लोग किसी भी चीज को जल्दी समझ जाते हैं और चीजों को याद करने की इनकी क्षमता भी कमाल की होती है। ऐसे बच्चे अपनी समझ और होशियारी से अपने माता-पिता का नाम भी रोशन करते हैं।

सक्षम

उनका दिमाग शहंशाह की तरह चलता है और काम करने में भी बहुत सक्षम होता है। मेहनत करने का जो हौसला और साहस इन्हें जन्म से मिलता है, वह इन्हें किसी मुश्किल काम में भी पीछे नहीं हटने देता।

उत्साही और जिज्ञासु

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 3 के बच्चे बहुत उत्साही और जिज्ञासु होते हैं। अगर कुछ नया सीखने को मिले तो तुरंत उसमें हाथ डाल देते हैं। पढ़ाई के अलावा इनकी क्रिएटिविटी भी कमाल की होती है, फिर चाहे वह लिखाई हो, ड्रॉइंग हो या कोई और टैलेंट।

मार्गदर्शन की जरुरत

लेकिन इन बच्चों को सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर सही तरीके से उनका मार्गदर्शन किया जाए और उनकी मेहनत की सराहना की जाए, तो यह बच्चे बड़े होकर अपने माता-पिता और परिवार का नाम ऊंचा करते हैं।

करियर

मूलांक 3 के बच्चे अक्सर पुलिस, आर्मी या प्रशासनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और बड़े अफसर भी बनते हैं।

स्वाभिमानी व घमंडी

मूलांक 3 वाले लोग काफी स्वाभिमानी होते हैं। हालांकि कई बार इन्हें घमंडी मान लिया जाता है। ये हर बात तर्क के आधार पर करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। इनके ज्ञान का लेवल, सामान्य लोगों से बहुत ऊंचा होता है जिससे अक्सर घमंड मान लिया जाता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

