Numerology: जन्म की तारीख बताएगी आपके बच्चे का टैलेंट, जानें कौन सा करियर रहेगा बेस्ट?

मूलांक 9 का करियर

9, 18 या 27 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 9 होता है। मंगल की एनर्जी के नाते साहसी और उत्साह से भरे होते हैं। सेना, स्पोर्ट्स, राजनीति और क्रिएटिव फील्ड में ये अच्छा नाम कमाते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)