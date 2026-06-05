Numerology: जन्म की तारीख बताएगी आपके बच्चे का टैलेंट, जानें कौन सा करियर रहेगा बेस्ट?

हर मां-बाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर करियर में अच्छा करे। हालांकि हर एक बच्चे की पसंद और क्षमता अलग-अलग होती है। न्यूमेरेलॉजी से जानें कि आपके बच्चे का झुकाव आने वाले समय में किस फील्ड में ज्यादा हो सकता है? जानिए जन्म तिथि के आधार पर अपने बच्चे के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन।
1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 1 होता है। सूर्य की एनर्जी की वजह से इनमें लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर भरी होती है। सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति, बिजनेस और क्रिएटिव फील्ड में ये अच्छा काम करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 2 होता है। चंद्रमा के नाते ऐसे बच्चे इमोशनल और क्रिएटिव होते हैं। म्यूजिक, आर्ट, एंटरटेनमेंट की फील्ड में ये अच्छा काम करते हैं।
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 3 होता है। गुरु ग्रह की एनर्जी की वजह से ये पढ़ाई-लिखाई में अच्छे होते हैं और दूसरों को चीजें समझाने में एक्सपर्ट होते हैं। टीचिंग, राजनीति, सोशल वर्क और मैनेजमेंट में अच्छा करते हैं।
जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 4 होता है। राहु की एनर्जी के नाते इन्हें नई चीजें सीखना पसंद है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, प्रॉपर्टी और शेयर बाजार से जुड़े फील्ड में अच्छा करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 5 होता है। बुध की एनर्जी से ये बातचीत करने और नए लोगों से जुड़ने में माहिर होते हैं। मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस की फील्ड में अच्छा करते हैं।
किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 6 होता है। शुक्र की एनर्जी की वजह से इनका झुकाव फैशन, म्यूजिक, डिजाइनिंग, फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ ज्यादा होता है।
7, 16 या 25 तारीख को जन्मे हुए बच्चों का मूलांक 7 होता है। केतु की वजह से सोच गहरी होती है और राइटिंग, जर्नलिज्म, रिसर्च और ट्रैवलिंग से जुड़े काम में ये अपना बेस्ट दे पाते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 8 होता है। शनि की एनर्जी की वजह से मेहनती और जिम्मेदार होते हैं। प्रशासन, कानून, राजनीति, बिजनेस और मैनेजमेंट की फील्ड में अच्छा करते हैं।
9, 18 या 27 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 9 होता है। मंगल की एनर्जी के नाते साहसी और उत्साह से भरे होते हैं। सेना, स्पोर्ट्स, राजनीति और क्रिएटिव फील्ड में ये अच्छा नाम कमाते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)