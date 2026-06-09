Numerology: ननद-देवर की फेवरेट भाभी बनती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, एनर्जी में है शुक्र-चंद्रमा का असर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और मूलां 6 वाली लड़कियां भाभी के रोल को बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। जिनका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख होता है उनका मूलांक 2 होता है। वहीं मूलांक 6 उनका होता है जिनका जन्म 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है। आइए जानते हैं इनमें क्या-क्या खूबियां होती हैं।
मूलांक 2 और मूलांक 6 वाली लड़कियों पर स्वामी ग्रह चंद्रमा और शुक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। एक स्वभाव से काफी सॉफ्ट है तो दूसरी को खुलकर प्यार लुटाना आता है। दोनों ही दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाती हैं और इसी वजह से चीजें आसान भी होती जाती हैं।
मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि ये घर के हर एक सदस्य को प्यार और सम्मान देती हैं। इसी वजह से ये जल्द ही घरवालों के साथ घुल-मिल जाती हैं।
अपने व्यवहार के चलते ननद और देवर के बीच इनका बॉन्ड जल्दी बनता है। इन्हें लोगों से खुलकर बात करना पसंद होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियों का रिश्ता ननद-देवर के साथ दोस्तों जैसा बन जाता है।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से अगर मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियों के नदद और देवर होते हैं तो वो उनकी बड़ी बहन जैसी बहन बन जाती हैं और हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती हैं।
मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियों में इतनी समझदारी होती है कि वह एक बात को बहुत ही ध्यान से हैंडल करती है। घर में अगर कोई परेशान होता है तो अपनी बातों से उसका मूड ठीक करती हैं। ऐसे में नदद-देवर जैसे लोग इनकी राय भी खूब लेते हैं।
इन लोगों की एक अच्छी बात ये भी है कि इन्हें दूसरों की पसंद नापसंद का बहुत ख्याल होता है। हर किसी का ख्याल रखना इन्हें बखूबी आता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 6 की लड़कियां अपने स्वभाव, प्यार, अपनापन और समझदारी की वजह से ननद-देवर की फेवरेट भाभी बन जाती हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।