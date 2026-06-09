Numerology: ननद-देवर की फेवरेट भाभी बनती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, एनर्जी में है शुक्र-चंद्रमा का असर

परफेक्ट भाभी बनती हैं ये लड़कियां

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और मूलां 6 वाली लड़कियां भाभी के रोल को बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। जिनका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख होता है उनका मूलांक 2 होता है। वहीं मूलांक 6 उनका होता है जिनका जन्म 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है। आइए जानते हैं इनमें क्या-क्या खूबियां होती हैं।