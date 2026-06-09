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Numerology: ननद-देवर की फेवरेट भाभी बनती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, एनर्जी में है शुक्र-चंद्रमा का असर

Best Bhabhi Numerology: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियां रिश्तों को दिल से निभाने वाली होती हैं। जानिए क्यों इस मूलांक की लड़कियां ननद-देवर की फेवरेट भाभी बन जाती हैं?

Garima SinghJun 09, 2026 01:37 pm IST
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परफेक्ट भाभी बनती हैं ये लड़कियां

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और मूलां 6 वाली लड़कियां भाभी के रोल को बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। जिनका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख होता है उनका मूलांक 2 होता है। वहीं मूलांक 6 उनका होता है जिनका जन्म 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है। आइए जानते हैं इनमें क्या-क्या खूबियां होती हैं।

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होती है चंद्रमा और शुक्र की एनर्जी

मूलांक 2 और मूलांक 6 वाली लड़कियों पर स्वामी ग्रह चंद्रमा और शुक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। एक स्वभाव से काफी सॉफ्ट है तो दूसरी को खुलकर प्यार लुटाना आता है। दोनों ही दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाती हैं और इसी वजह से चीजें आसान भी होती जाती हैं।

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हर किसी को देती हैं सम्मान

मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि ये घर के हर एक सदस्य को प्यार और सम्मान देती हैं। इसी वजह से ये जल्द ही घरवालों के साथ घुल-मिल जाती हैं।

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ननद-देवर से खास रिश्ता

अपने व्यवहार के चलते ननद और देवर के बीच इनका बॉन्ड जल्दी बनता है। इन्हें लोगों से खुलकर बात करना पसंद होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियों का रिश्ता ननद-देवर के साथ दोस्तों जैसा बन जाता है।

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बन जाती हैं बड़ी बहन

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से अगर मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियों के नदद और देवर होते हैं तो वो उनकी बड़ी बहन जैसी बहन बन जाती हैं और हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती हैं।

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समझदारी से संभालती हैं हर बात

मूलांक 2 और 6 वाली लड़कियों में इतनी समझदारी होती है कि वह एक बात को बहुत ही ध्यान से हैंडल करती है। घर में अगर कोई परेशान होता है तो अपनी बातों से उसका मूड ठीक करती हैं। ऐसे में नदद-देवर जैसे लोग इनकी राय भी खूब लेते हैं।

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छोटी-छोटी बातों का रखती हैं ध्यान

इन लोगों की एक अच्छी बात ये भी है कि इन्हें दूसरों की पसंद नापसंद का बहुत ख्याल होता है। हर किसी का ख्याल रखना इन्हें बखूबी आता है।

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ऐसे बनती हैं सबकी पसंदीदा भाभी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 6 की लड़कियां अपने स्वभाव, प्यार, अपनापन और समझदारी की वजह से ननद-देवर की फेवरेट भाभी बन जाती हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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