अंक ज्योतिष: रहस्यमय होती हैं इन तारीखों को जन्मी लड़कियां, विश्वास होने पर ही बताती हैं दिल की बात

कभी-कभी हो जाती हैं ज्यादा शक्की

इन लड़कियों का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट – ज्यादा सोचना और शक करना। ये हर बात को बहुत गहराई से लेती हैं, जिससे कभी-कभी खुद ही दुखी हो जाती हैं। इन्हें भरोसा करने में बहुत टाइम लगता है और एक बार दिल टूटा, तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।