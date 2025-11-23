Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणअंक ज्योतिष: रहस्यमय होती हैं इन तारीखों को जन्मी लड़कियां, विश्वास होने पर ही बताती हैं दिल की बात

अंक ज्योतिष: रहस्यमय होती हैं इन तारीखों को जन्मी लड़कियां, विश्वास होने पर ही बताती हैं दिल की बात

7, 16 या 25 तारीख को जन्मी लड़कियां अंक ज्योतिष में मूलांक 7 की स्वामिनी होती हैं। इनका स्वामी केतु है – जो रहस्य, आध्यात्म और गहराई का ग्रह है। ये लड़कियां बाहर से शांत, अंदर से तूफान होती हैं। ये किसी को भी आसानी से अपने दिल में जगह नहीं देती हैं। आइए जानते हैं इनकी 7 खास बातें।

Navaneet RathaurSun, 23 Nov 2025 10:34 PM
चुप रहती हैं, पर सब समझती हैं

मूलांक 7 वाली लड़कियां बहुत कम बोलती हैं, लेकिन हर बात को गहराई से समझती हैं। ये भीड़ में भी अकेली रहना पसंद करती हैं। इनका दिमाग हमेशा कुछ नया सोचता रहता है। लोग इन्हें घमंडी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि ये सिर्फ सच्चे लोगों के साथ ही खुलती हैं।

रहस्यमय और भरोसेमंद

अगर इन लड़कियों ने अपना कोई राज बताया, तो समझो वो आप पर जान छिड़कती हैं। ये कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ती हैं। इनके दोस्त गिने-चुने होते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए। इनका दिल जीतना बहुत मुश्किल, लेकिन एक बार जीत गए, तो ये सबसे वफादार साथी साबित होती हैं।

आध्यात्मिक और सपनों की दुनिया

मूलांक 7 की लड़कियां आध्यात्म की ओर बहुत जल्दी झुकती हैं। इन्हें ध्यान, ज्योतिष, सपने और रहस्यमय चीजें बहुत पसंद होती हैं। रात में चांद-तारे देखना, अकेले में मेडिटेशन करना इनका शौक होता है। ये दुनिया से अलग अपनी ही दुनिया में खुश रहती हैं।

प्यार में बहुत सच्ची

ये लड़कियां प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं, लेकिन पहले पार्टनर का 100 बार टेस्ट करती हैं। इन्हें झूठ, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार विश्वास हो गया तो ये जिंदगी भर साथ निभाती हैं। इनके लिए भावनाएं सबसे ऊपर होती हैं।

करियर में शानदार सफलता

मूलांक 7 वाली लड़कियां रिसर्च, लेखन, मनोविज्ञान, ज्योतिष, फिल्म मेकिंग या स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत सफल होती हैं। इनका दिमाग बहुत तेज और क्रिएटिव होता है। ये दुनिया को अपने नजरिए से देखती हैं और हमेशा कुछ अलग करना चाहती हैं।

कभी-कभी हो जाती हैं ज्यादा शक्की

इन लड़कियों का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट – ज्यादा सोचना और शक करना। ये हर बात को बहुत गहराई से लेती हैं, जिससे कभी-कभी खुद ही दुखी हो जाती हैं। इन्हें भरोसा करने में बहुत टाइम लगता है और एक बार दिल टूटा, तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

