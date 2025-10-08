Numerology: मूलांक 3 की जिंदगी बदल देंगे ये 6 टिप्स, जिंदगी के दूर होगी सारी बाधा

मूलांक 3 वाले करें ये उपाय

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 3 वाले बेहद ही खास होते हैं। इनके अंदर कई ऐसे गुण होते हैं, जिससे इनकी पर्सनैलिटी मैग्निट बन जाती है। हालांकि इनकी जिंदगी में कई बाधाएं भी आती हैं, जिसे कुछ उपायों की मदद से आसानी से दूर किया जा सकता है। बता दें कि किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का ही मूलांक 3 होता है।