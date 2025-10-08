numerology 3 trick and tips for success in career and marriage Numerology: मूलांक 3 की जिंदगी बदल देंगे ये 6 टिप्स, जिंदगी के दूर होगी सारी बाधा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: मूलांक 3 की जिंदगी बदल देंगे ये 6 टिप्स, जिंदगी के दूर होगी सारी बाधा

Numerology: मूलांक 3 की जिंदगी बदल देंगे ये 6 टिप्स, जिंदगी के दूर होगी सारी बाधा

Useful Tips for Numerology Number 3: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वाले बेहद ही खास हैं। हालांकि इन्हें जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में कुछ उपायों के जरिए ये अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं।

Garima SinghWed, 8 Oct 2025 01:47 PM
1/7

मूलांक 3 वाले करें ये उपाय

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 3 वाले बेहद ही खास होते हैं। इनके अंदर कई ऐसे गुण होते हैं, जिससे इनकी पर्सनैलिटी मैग्निट बन जाती है। हालांकि इनकी जिंदगी में कई बाधाएं भी आती हैं, जिसे कुछ उपायों की मदद से आसानी से दूर किया जा सकता है। बता दें कि किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का ही मूलांक 3 होता है।

2/7

गुरुवार का व्रत

मूलांक 3 वालों का ग्रह स्वामी गुरु/बृहस्पति यानी जूपिटर होता है। अगर इस मूलांक के लोग हर गुरुवार व्रत रखेंगे तो इन्हें खूब फायदा मिलेगा। साथ ही इन्हें गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे इनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा और इसकी वजह से इनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी।

3/7

इस दिन से शुरू करें नया काम

अगर मूलांक 3 के लोग कोई शुभ काम करने वाले हैं या फिर अपनी जिंदगी में कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो इसके लिए उन्हें गुरुवार का ही दिन चुनना चाहिए। इस दिस नया काम शुरू करने से इन्हें इसमें सफलता जरूरी मिलेगी।

4/7

दान में दें ये चीजें

मूलांक 3 के जातकों को गुरुवार के दिन दान जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन सिर्फ पीले रंग की चीजें जैसे चना दाल, हल्दी या फिर पीले रंग के कपड़े ही दान में दें। ऐसा करने से धीरे-धीरे जिंदगी में आने वाली हर रुकावट दूर होने लगेगी।

5/7

पहने ये रत्न

ग्रह स्वामी गुरु होने के नाते मूलांक 3 वालों को पुखराज यानी कि यलो सफायर काफी सूट करेगा। इससे सारे काम बनने लगते हैं और करियर और शादी जैसी चीजों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।

6/7

इस भगवान की करें पूजा

मूलांक 3 वालों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को इनके नाम का व्रत रखने से कई लाभ मिलेंगे। इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए।

7/7

करें केले के पेड़ की पूजा

मूलांक 3 वालों को गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। इससे गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। इससे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं।

Numerology